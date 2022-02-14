'Динамо' вышло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА: обзор спортивных СМИ

Негласный титул главных ньюсмейкеров футбольно-информационной недели у игроков и тренеров главной команды киевского "Динамо" перехватил состав юношеской дружины. 19-летние подопечные Игоря Костюка продлили для Украины еврокубковый сезон, пробившись в 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

ПОБЕДА ВОПРЕКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

В поединке с "Депортиво" фаворитами считались чемпионы Испании, два предыдущих домашних матча турнира выигравшие с общим счетом 9:1. Хозяева сейчас – в соревновательном тонусе, тогда как их соперник готовился к игре в рамках предсезонного сбора, через спарринги. Серьезным подспорьем для пиренейцев стала поддержка трибун, собравших 20 115 зрителей (это второй показатель в истории Юношеской лиги за всю ее историю!).

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Кроме того, по разным причинам не смогли принять участие во встрече несколько ведущих игроков украинского коллектива. Под дисквалификацию попали сразу трое исполнителей системообразующей центральной оси – Боль, Н.Волошин и Бражко. Еще несколько их партнеров не смогли вылететь в Испанию из-за позитивных тестов на ковид.

"В стамбульской гостинице пришлось оставить Бенедюка, Балабу, Малыша, Мельниченко, Гаджука, Слесаря, Михайлива и Кремчанина", – сообщил ресурс Fanday.net (7.02.22).

Выступая за "основу", получил травму основной голкипер Нещерет, а его дублер Тугай плохо себя почувствовал перед игрой.

Словом, переживания поклонников "Динамо" по поводу кадровых проблем не были напрасными. Но оказалось, что у команды Костюка весьма неплохой резерв.

"На "Риасоре" травмированного Руслана Нещерета в воротах заменил дебютант Юношеской лиги УЕФА – Денис Игнатенко, центр обороны в отсутствие дисквалифицированного Антона Боля составили Максим Дячук и Арсений Филатов, на флангах защиты действовали Василий Танчак и Константин Вивчаренко. Кроме Боля, из-за отстранения матч пропускали Владимир Бражко и Назар Волошин, поэтому треугольник в центре поля составили Александр Яцык, Илья Скрипник и Антон Царенко, на флангах атаки играли Виктор Близниченко и Самба Диалло, а на острие вышел Кирилл Попов", – констатирует сайт Fcdynamo.com (9.02.22).

Быстрый гол в наши ворота мог натолкнуть на мысль о том, что гостям все-таки не удалось справиться с давлением маститого соперника и поддерживавших его трибун. Но с ответом киевляне медлить не стали. А за еще одним голом "Депортиво" вскоре последовало удаление автора забитого мяча Рубена Лопеса. Этот момент стал одним из ключевых в матче.

"Динамівцям червона картка у складі суперника спростила завдання, – делится впечатлениями от игры Игорь Семйон (Ua-football.com, 9.02.22). – Але то лише на перший погляд. Фактично ж "Депортиво" з самого початку другого тайму нагнітав... Іспанці дуже грамотно тримали м'яча на чужій половині поля: то стандарт зароблять, то просто час потягнуть. Хвилини й секунди були на їхньому боці.

Однак у таких випадках, як і годиться, зіграв фактор капітана, лідера команди. Яцик на лівому фланзі не відчув достатнього опору від Гуерра, змістився від бокової й ляпнув здалеку з "підкруткою" в дальній кут – філігранно точно".

"У цьому матчі все складалося проти "Динамо", – развивает тему не назвавший себя автор портала Football24.ua (9.02.22). – Серйозні кадрові втрати, чуже поле, неймовірна підтримка суперника – при такій публіці, напевно, ніхто з молодих динамівців ще не грав. Команді Костюка довелося двічі відіграватися, з цим вона теж впоралася. І, нарешті, Денис Ігнатенко зумів виправитися за свою результативну помилку в післяматчевій серії, ставши героєм лотереї. Кіпер "Динамо", як і вся команда, продемонстрували характер".

Психологическую устойчивость "бело-синих" весьма характеризует и признание одного из лидеров команды Константина Вивчаренко. Среди прочих тем в общении с журналистом "Футбольного Клуба" Константином Паткевичем динамовец коснулся и враждебно настроенных трибун стадиона "Риасор".

"Я б назвав це приємним сюрпризом – навіть незважаючи на те, що глядачі підтримували своїх і освистували нас, – сказал Вивчаренко (Footclub.com.ua, 13.02.22). – Грати в таких умовах – це щось дивовижне! Адреналін на максимумі, напруження колосальне – таке не забувається. Подібні відчуття були й після домашньої гри з "Ювентусом", з яким ми зустрічалися два роки тому на аналогічній стадії. Тоді уболівальники майже заповнили стадіон "Динамо", ми перемогли 3:0 – казка!"

Ранее киевляне дважды на весенних этапах уступали именно в серии 11-метровых: в 2019 году – немецкому "Хоффенхайму", а сезоном позже – загребским одноклубникам. На сей раз неприятную традицию удалось поломать.

"Юношам "Динамо" не хватало только мужицкой уверенности, которая вырабатывается в больших матчах и закаляется в момент досадных неудач, – считает Артем Омельяненко (Meta-ratings.com.ua, 10.02.22). – Талант – талантом, но, чтобы выигрывать на высоком уровне, нужно сцеплять зубы и показывать характер. Именно это "Динамо" вчера и сделало. Не опустило руки после пропущенных мячей, а включало агрессию и отыгрывалось. Досадная ошибка во время второго пропущенного гола не стала камнем преткновения для Игнатенко, вратарь сполна реабилитировался в послематчевых дуэлях".

В то время, как отечественные СМИ практически в один голос слагают заслуженные оды юным динамовцам, испанские журналисты освещают матч несколько растерянно – настолько они были уверены в победе хозяев.

"Ла Корунья чекала на велику ніч, – ретранслирует отчет издания La Opinion украинский сайт Football24.ua (10.02.22). – Трибуни палали. Їм обіцяли щастя. Вони були готові йти за своєї командою. Неможливо було встежити за темпом гри. Атака слідувала за атакою. З першого моменту було видно, що Мануель Пабло [Главный тренер испанского клуба. – В.Ж.] віддав наказ іти вперед. Промахи у серії пенальті жорстоко приголомшили "Депор". Удар був настільки ж великий, як і величезна гордість натовпу, який почувається навіки об'єднаним з цими молодими людьми".

В эту патетику вплетается надежда на то, что нынешнее поколение игроков "Депортиво" поможет вернуть былую славу коллективу, два десятка лет назад пребывавшему на отличном счету в Европе.

МОЛОДЫМ – ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА...

Аналогичные рассуждения присутствуют и в Украине, на фоне очередного турнирного достижения молодой киевской поросли. Об этом, в частности, по горячим следам эпического противостояния рассуждал президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Честь им и хвала! – похвалил Игорь Михайлович команду в эфире Megogo. – Я всегда говорил, что у нас хорошая молодежь, которая со временем может заиграть на самом высоком уровне. Эти победы придают уверенности" (Dynamo.kiev.ua, 9.02.22).

Президент назвал целый комплекс причин успеха, начиная с работы Мирчи Луческу, усилий детских тренеров динамовской школы – и до обстановки в коллективе: "Работает, и довольно успешно, вся инфраструктура. Огромное количество наших воспитанников играют на самом высоком уровне. Уверен, что нами избран правильный путь. Большая группа игроков этой команды в скором времени будут в первой команде" (Dynamo.kiev.ua, 9.02.22).

Однако, одних только усилий на уровне клуба – явно недостаточно, чтобы обеспечить юношам прогресс на протяжении дальнейшей карьеры, особенно – в период их адаптации на взрослом уровне. Для этого необходим, в частности, такой фактор, как конкурентоспособность национального первенства.

"Надо, чтобы эти молодые ребята где-то играли, – продолжил руководитель "Динамо". – Сейчас большой группе игроков исполнится 20, и им надо будет где-то играть. А не все могут попасть сразу в первую команду, ведь с одной молодежью ее не сделаешь, согласитесь. Но эта Лига – это неоценимый опыт. Они прошли дальше и должны продолжать бороться. Надо ставить высокие задачи – там играют точно такие же люди. Наши ребята становятся мужиками, и выглядят достойно – это самое главное" (Dynamo.kiev.ua, 9.02.22).

Для продолжения наболевшей темы продуктивного использования молодых талантов на более высоком соревновательном уровне, в основных командах своих клубов, Игорь Суркис нашел резон и в общении с репортером канала "Бомбардир". С "подачи" интервьюирующего президент вернулся к скандальному решению УАФ ликвидировать турнир молодежных команд отечественной Премьер-лиги. Совершенно волюнтаристский вердикт был вынесен в нарушение всех процедур, не говоря уже о логике и здравом смысле.

"Это выглядело так, как будто сверху было спущено указание – реформировать турнир U-21 и создать женские команды. В какой-то степени, клубы были поставлены перед фактом, – цитирует И.Суркиса сайт Ua.tribuna.com (7.02.22). – Голосования не было. Все ограничилось обсуждением представителей клубов".

"Динамо" удалось найти способ временного решения проблемы трудоустройства талантливых дублеров, находившихся в клубе на контрактах. Несколько футболистов провели полгода в одесской аренде.

"Пребывание этой группы игроков в "Черноморце" влетало мне в копеечку – "Динамо" выплачивало большую часть их зарплаты, а ставки были немаленькие, – признался президент киевлян. – Теперь мы отдаем игроков в бесплатные аренды – в тот же "Черноморец", в "Ворсклу", в "Зарю"…

Суть моей мысли в том, что сейчас все изменилось только для нас, а через сезон взвоют все клубы УПЛ. У нас будет перенасыщение молодыми игроками, которые вырастут из U-19 и которым нужно будет предоставлять практику в других турнирах" (Football.ua, 7.02.22).

Такие исполнители, как Боль, Волошин, Бражко, Диалло, Вивчаренко, Царенко, Яцык и другие уже стучатся в двери взрослого футбола. По словам Игоря Суркиса, далеко не каждый клуб Премьер-лиги сможет удовлетворить их вполне оправданные финансовые запросы. К тому же ФИФА ужесточает практику передачи игроков в аренды.

Следовательно, если у наших главных футбольных институций во главе с УАФ не хватит мужества признать ошибочность своего решения и здравого рассудка вернуть молодежным составам их законный "полигон", Украина рискует потерять целое поколение талантливых игроков, мужающих сегодня не только в "Динамо", но и в "Шахтере", в других отечественных коллективах с хорошо организованной подготовкой резерва.

О том, насколько налажен этот процесс в столичном гранде, свидетельствует не только постоянный приток воспитанников динамовской академии в первую команду клуба, но и представительство в различных юношеских сборных страны. Трепетное отношение к доморощенным талантам со стороны руководства Игорь Суркис также подтвердил на примере истории полузащитника Георгия Цитаишвили.

"У мене була дуже непогана пропозиція з МЛС щодо Цітаїшвілі, – цитирует фрагмент интервью Игоря Михайловича программе "ТаТоТаке" сайт Football24.ua (7.02.22). – За нього пропонували до трьох мільйонів доларів, але я переконав його залишитися. Для чого? Щоб розвиватись в українському чемпіонаті. І залишатися на очах у тренерів "Динамо".

ЛУЧЕСКУ: МУДРОСТЬ И МОТИВАЦИЯ

Пока динамовские юноши ожидали жеребьевки следующих раундов Лиги УЕФА, которые пройдут уже весной, первая команда клуба отбыла на свой третий предсезонный сбор в Турцию. В составе – несколько игроков U19: голкипер Нещерет, защитники Вивчаренко и Боль, хавбеки Бражко и Яцык.

Старт вышел убедительным – крупная победа над сербским клубом "Инджия" (4:0). В рамках предыдущей части зимней подготовки чемпион Украины также провел несколько успешных спаррингов: с болгарскими "Лудогорцем" (4:1) и "Левски" (1:1), сербскими "Чукаричками" (3:2), черногорским "Рударом" (1:0), тбилисским "Динамо" (1:0) и боснийским коллективом "Широки Бриег" (4:1).

Неожиданно для многих бомбардирские способности в этих поединках продемонстрировал Витиньо. Похоже, бразилец станет в обойме Мирчи Луческу еще одной действенной опцией для решения высоких турнирных задач.

Подтверждают свой уровень Гармаш, Буяльский, Цыганков, Де Пена и Шапаренко. Отвоевывает место в основном составе вернувшийся после травмы Беседин. Конкуренцию ему пытается составить Кулач.

Все увереннее чувствуют себя вчерашние дублеры – Боль, Бражко, Ванат, от работы с которыми Мистер, судя по всему, получает колоссальное удовольствие.

Приверженность вектору воспитания собственных резервов Луческу косвенно подтвердил, общаясь с турецкими СМИ (в свое время румынский специалист возглавлял национальную сборную этой страны).

"Многие турецкие клубы набирают игроков из-за рубежа. Большое количество зарубежных трансферов блокируют путь молодым футболистам из клубной инфраструктуры, хотя Турция – страна с очень талантливой молодежью", – поделился Луческу мнением с репортером портала Goal.com (Dynamomania.com, 11.02.22).

Традиционно востребован мудрец тренерского цеха и у себя на родине. Объемное интервью Мистера румынским журналистам стало основой для материала украинского сайта Sport.ua. Луческу подтверждает, что ему комфортно на нынешнем месте работы, в киевском "Динамо". И настаивает на том, что присутствие в Украине – взаимовыгодный процесс, позитивно влияющий на наш футбол, способствующий его прогрессу.

"В киевском "Динамо" в какой-то момент, после моего отъезда из Украины, произошли изменения, – говорит Мирча (Sport.ua, 6.02.22). – Клуб отказался от очень хороших игроков, получивших международное признание. Я веду речь о Виде, Данило Силве, Драговиче, Велозу, Ярмоленко, Гусеве, Мбокани. Они отказались от них и пошли дальше. "Динамо" только пыталось купить и начать успешную историю с опытными игроками. В споре с "Шахтером" на тот момент они проиграли, зашли очень высоко с некоторыми расходами, которые потом давали о себе знать. Так они пришли к выводу, что играть нужно только с игроками из своей академии".

Такой подход нашел понимание у Луческу, вернувшегося в украинский футбол после нескольких лет отсутствия. Его соглашение с киевским "Динамо", самым принципиальным соперником "Шахтера", вызвало эффект разорвавшейся бомбы и в стане киевлян, и среди горняков. На заверения последних о том, что "Динамо", дескать, доверило команду "сбитому летчику", румын ответил результатами, в первый же сезон выиграв все национальные трофеи. Причем – без баснословных трансферных затрат.

"Мы показали, что можно добиваться успеха, не тратя много денег, – вспоминает специалист. – Но со страстью и организацией... Большинство наших игроков – украинцы... Имело значение то доверие, которое я оказывал игрокам. Они не могли быть бесполезными для киевского "Динамо". Но им нужна была важная психологическая поддержка. С этой молодой командой мы подходили к каждому соревнованию с большой уверенностью. Сразу на это последовала реакция из "Шахтера", который на 50 миллионов евро купил новых игроков. Они также привели Де Дзерби – хорошего тренера, так что им удалось сохранить баланс в этом сезоне" (Sport.ua, 6.02.22).

За время работы в "Динамо" Луческу выработал иммунитет к выпадам горе-болельщиков, для которых собственные амбиции – выше результатов команды.

"Я уже не обращаю на них внимания, – говорит тренер. – Они не могут забыть 12 лет страданий из-за моего присутствия в команде противника. Это не важно, это небольшая группа болельщиков киевского "Динамо"... Я уважаю всех. Пока во всем этом есть уважение, я не возражаю против вызовов" (Sport.ua, 6.02.22).

УЕФА ПРИНИМАЕТ ВЫЗОВЫ

На актуальные вызовы приходится реагировать и Европейскому футбольному союзу. Ведомство Александера Чеферина в условиях пандемии COVID-19 и наносимого вирусом финансового и имиджевого ущерба пытается сохранить стабильные и комфортные условия для развития и популяризации любимой игры человечества.

На отчетной неделе Чеферин стал гостем редакции французского медиа JDD, осветив насущные проблемы и заботы УЕФА. Главные тезисы футбольного президента Старого Света сформулировал и предложил читателям сайт "Трибуна".

Словенец остается противником проведения чемпионатов мира вдвое чаще, раз в два года, считая, что эта идея – губительна для футбола. В своей аргументированной позиции Чеферин опирается на мнения коллег из Южной Америки, болельщиков, госчиновников, правительств стран Евросоюза.

По его убеждению, усилия по реформаторству и без того перенасыщенного международного календаря уместнее направить по несколько иным руслам. В качестве примера приводит попытки УЕФА усовершенствовать формат самого успешного клубного соревнования – Лиги чемпионов, а также поиски оптимума в других еврокубках и Лиге наций.

"Лига конференций – отличное соревнование, потому что оно объединяет тех, кто проходил в еврокубки, с очень хорошими командами, – сказал чиновник о третьем по рейтингу турнире УЕФА для клубов, премьерный сезон которого стартовал в прошлом году. – Вот показательный пример: чемпион Словении – "Мура". Их бюджет два миллиона евро. И они заработали три миллиона, попав в Лигу конференций!" (Ua.tribuna.com, 7.02.22).

Еще один насущный вопрос футбольной повестки дня – трансформация Лиги чемпионов. Речь о турнире 36 команд без разделения на группы, с wild-card для топ-клубов и "финалом четырех" на заключительном этапе: "Это результат долгих обсуждений с Ассоциацией европейских клубов. Клубы, конечно, хотят больше доходов. Но так называемая "швейцарская" система должна быть более конкурентоспособной и более интересной для болельщиков" (Ua.tribuna.com, 7.02.22).

УЕФА просто-таки вынужден пребывать в постоянном поиске. Не в последнюю очередь – из-за угрозы создания Суперлиги. Первый наскок самых богатых клубов Европейскому футбольному союзу удалось отбить молниеносно, но, похоже, идея еще не умерла окончательно.

"Еще в 2019 году мы обсуждали квазизакрытый формат Лиги чемпионов, но не сошлись во мнении. Думаю, именно тогда они начали серьезно работать над Суперлигой, – сознается Чеферин, считающий, впрочем, что реализовать проект в ближайшие десять лет закоперщикам не удастся. – Никто этого не хочет, кроме тех немногих, кто думает, что футбол – это только деньги" (Ua.tribuna.com, 7.02.22).

И все же финансовый аспект – фактор немаловажный. УЕФА не отказывается от финансового фэйр-плей как средства достижения баланса между могуществом грандов и остальными участниками футбольного процесса. И ищет компромиссные решения, чтобы, с одной стороны, сохранить привычную европейскую модель спорта, с другой – повысить внутри нее конкуренцию и мотивацию для абсолютно всех субъектов.

Один из рычагов – так называемый налог на роскошь. Но не станет ли он легализацией космических вливаний в бюджеты клубов ранга "ПСЖ" или "Манчестер Сити"?

"Это правда, но, с другой стороны, если эти деньги будут перераспределены между другими клубами, это будет выгодно и им, – рассуждает Чеферин (Ua.tribuna.com, 7.02.22). – Самая большая проблема – мы должны разрешить инвестиции, иначе они уйдут в другое место, но вы также должны контролировать их. Идея налога на роскошь – не знаю, увидит ли она свет – заключается в высоком проценте, сборы достаются тем, кто уважает финансовый фэйр-плей".

Словом, в штаб-квартире УЕФА кипит кропотливая деятельность – по крайней мере, на уровне мониторинга и поиска путей выхода из кризиса, вызванного пандемией, а также некоторыми экономическими и геополитическими нюансами.

Во многом схожий период ровно 30 лет назад переживал и украинский футбол, вступавший в эпоху независимости. В ближайшие несколько недель наверняка следует ожидать массу материалов, приуроченных к юбилею старта премьерного сезона – чемпионата и Кубка Украины 1992 года. Понятные трудности переходного периода, разного рода организационные проблемы тогда, тем не менее, не в силах были отодвинуть на задний план оптимизма, который базировался на многолетней славной истории отечественного кожаного мяча, его богатейших традиций.

Из них со временем "вытекли" переход на профессиональные рельсы, успехи очередной команды-звезды Валерия Лобановского и сборных Украины, укрепление авторитета национальной федерации футбола с пиком в виде блистательного "соавторства" в организации ЕВРО-2012.

Есть что вспомнить. Есть чему соответствовать...