"Динамо" совершило невероятный камбэк в ЛЧ в первом матче против "Спартака" после распада СССР: как это было

14 сентября 1994 года в Киеве на столичном Республиканском стадионе состоялось первое после распада Советского союза знаменитое дерби между "Динамо" и "Спартаком". Украинский клуб проиграл первый тайм со счетом 0:2, но сумел совершить невероятный камбэк во втором, забив три безответных мяча в ворота москвичей.

Российская команда вышла вперед уже на 12-й минуте после того, как Николай Писарев откликнулся на подачу с фланга и отправил мяч в дальнюю "девятку" ударом головой. В середине первого тайма киевляне заработали право на пенальти, но Дмитрий Михайленко не сумел пробить голкипера с одиннадцати метров.

Незадолго до перерыва "Спартак" удвоил преимущество, когда Писарев вышел один на один с вратарем, обыграл его и оставил мяч Андрею Тихонову, которому оставалось лишь закатить "круглого" в пустые ворота.

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Во второй половине встречи ситуация на поле кардинально изменилась. Во многом "Динамо" помог быстрый гол Виктора Леоненко, который уже на 48-й минуте точно пробил в ближний угол с линии штрафной площади.

Счет оставался прежним до 76-й, пока Леоненко не оформил дубль. Нападающий элегантно перебросил голкипера и восстановил паритет. Победный гол в поединке забил тогда еще 20-летний Сергей Ребров, замкнув фланговую передачу партнера.

Отметим, что для "Динамо" эта победа стала единственной в Лиге чемпионов 1994/95.

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