Буффон может перейти в "Динамо" – СМИ

"Динамо" рассматривает возможность приглашения знаменитого итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона, сообщает с CalcioMercato.com со ссылкой на Tuttosport.

По информации местных СМИ, кроме киевлян интерес к вратарю "Ювентуса" проявляют "Спортинг", "Олимпиакос", "Айнтрахт" и "Галатасарай".

Действующее соглашение Буффона с "Ювентусом" рассчитано до лета 2021 года. Затем по информации местных СМИ, он рассмотрит три варианта: продление на другой сезон, поиск нового клуба или завершение карьеры. Решение должно быть принято после финала Кубка Италии , который в конечном итоге станет его последним трофеем в форме туринской команды.

ДжиДжи уже поступало предложение от "Аталанты". С другой стороны, из-за границы наибольший интерес проявляют пять клубов, в числе которых и украинский чемпион.

В этом сезоне Серии А 43-летний Буффон провел 7 матчей, в трех из них отстояв на ноль.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта легендарный вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон обратился к голкиперу "Динамо" Георгию Бущану с теплыми словами.