'Динамо' с шедевром Цыганкова обыграло 'Днепр-1' и вернулось на первое место УПЛ

Киевское "Динамо" добыло победу над "Днепро-1" в 12-м туре Премьер-лиги Украины и вернуло себе единоличное лидерство в турнирной таблице. Команда Мирчи Луческу была сильнее соперника на поле НСК "Олимпийский" – 2:0.

В первом тайме хозяева не выглядели особо убедительно. Киевляне хоть и владели территории, но смогли нанести всего один удар в створ ворот соперника. При этом, правда, у днепрян вообще ничего не получалось впереди.

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В перерыве Луческу решил произвести сразу три замены. Они повлияли на интенсивность игры динамовцев, которые стали действовать немного быстрее. На 50-й минуте настоящий шедевр исполнил лидер "Динамо" Виктор Цыганков. Приняв мяч на правом фланге, он сместил в центр и с линии штрафной уложил мяч в дальний угол.

В середине тайма румынский специалист произвел еще одни изменения в составе. На поле вышел хавбек Денис Гармаш. Уже через пару минут с паса того же Цыганкова опытный футболист расстрелял голкипера "Днепра-1" и удвоил преимущество своей команды.

До конца встречи "Динамо" не реализовало еще один убойный момент, когда лидер средней линии киевлян Виталий Буяльский запорол выход один на один. Тем не менее, на итоговом результате это не сказалось.

"Бело-синие" после этого успех набрали 32 очка и вернули себе первую строчку турнирной таблицы УПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь "Динамо" Георгий Бущан откровенно рассказал о конфликте с ультрас команды из-за назначения Мирчи Луческу новым главным тренером.