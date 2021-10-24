Вратарь 'Динамо' откровенно рассказал о конфликте с ультрас из-за Луческу

Между футболистами киевского "Динамо" и ультрас команды не было конфликта из-за отношения к наставнику команды Мирче Луческу. Игроки и фанаты на повышенных тонах пообщались на одном из матчей Кубка Украины, однако позже стороны обсудили ситуацию.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Зе Интервьюер" рассказал голкипер "бело-синих" Георгий Бущан. Он подчеркнул, что сейчас он и его партнеры ощущают поддержку со стороны болельщиков.

"Это не конфликт. Это просто был безумный разговор на повышенных тонах. И потом у нас состоялся еще один разговор без камер. Мы высказали свое понимание ситуации, а они – свое. Произошел конструктивный разговор. Сегодня мы слышим поддержку в свой адрес", – сказал Бущан.

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Отметим, что в апреле на матче Кубка Украины с "Агробизнесом" Георгий сцепился в словесной перепалке с ультрас. "Есть такая мысль, что только дураки не меняют своего мнения. Вы не понимаете этого, нет? Вы против команды болеете. В первую очередь. Причем здесь то, что раньше было? Мы сегодня живем", – сказал тогда Бущан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ультрас киевского "Динамо" выступили против назначения Мирчи Луческу главным тренером киевского "Динамо". Они не один раз устраивали акции протесты и вывешивали в адрес румынского специалиста оскорбительные баннеры.