"Динамо" воспользовалось сенсационным поражением "Шахтера", увеличив отрыв в УПЛ

Киевское "Динамо" в матче 19-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге обыграло "Рух" из Львова (3:0) и увеличило до 7 очков свой отрыв от "Шахтера", который в параллельной встрече сенсационно проиграл в Харькове ФК "Львов" (2:3).

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В матче на НСК "Олимпийский" первый ключевой момент случился на 8-й минуте. После удара Миколенко, в своей штрафной Карасюк сыграл рукой. Главный арбитр Максим Козырянский сразу показал на пенальти, а после просмотра ВАР свое решение менять не стал.

Но Карлос де Пена, проводивший свой 50-й матч в бело-синей футболке, не смог переиграть Бандуру. Уругваец отвратительно пробил и вратарь легко отбил мяч.

Получив психологическое преимущество гости спокойно держали оборону, до перерыва не позволив ничего сделать именитому сопернику.

Перелом случился во втором тайме. На 59-й минуте Миколенко выполнил подачу в штрафную, где Мысык пытался выбить мяч, но ошибся. Круглый снаряд попал к Караваеву и футболист сборной Украины сильным и точны выстрелом открыл счет – 1:0.

После этого киевляне заметно успокоились, доведя поединок до победного конца. На 80-й минуте Мирча Луческу выпустил Сидклея и бразилец через 6 минут увеличил преимущество вице-чемпионов Украины.

Точку поставил Караваев, после ошибки защиты "Руха" и сольного прохода Попова.

"Динамо" – "Рух" 3:0 (0:0, 3:0)

Голы: 1:0 – 59 Караваев, 2:0 – 86 Сидклей, 3:0 – 90 Караваев.

Динамо – Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Попов, Буяльский, Сидорчук, де Пена (Шепелев, 60), Шапаренко (Сидклей, 81), Родригеш (Караваев, 46), Супряга (Гармаш, 73).

Рух – Бандура, Белый, Зец, Стаменкович, Мысык, Федорчук, Притула (Сыч, 68), Климчук (Кондраков, 84), Бойчук (Лях, 84), Карасюк (Мартынюк, 46), Борячук (Кухаревич, 46).

Предупреждения: Карасюк (10), Борячук (19), Сидорчук (27), Бойчук (54).

Совсем по другому развивался сценарий в Харькове. Уже с первых минут обе команды демонстрировали очень живой футбол, с обилием острых моментов. На 24-й минуте Алваро замкнул классную подачу Шины и после небольшого рикошета от Витао, счет стал 1:0.

Гости нивелировали преимущество через 7 минут благодаря шедевру от Манора Соломона – 1:1.

После перерыва ситуация повторилась. Вновь "Львов" вышел впереди и вновь "Шахтер" смог отыграться после гола Соломона.

Развязка наступила на 71-й минуте. Шина выбежал из-за спины Матвиенко, и Трубин сбил игрока "Львова". Сам пострадавший четко реализовал наказание – 3:2.

"Львов" – "Шахтер" 3:2 (1:1, 2:1)

Голы: 1:0 – 24 Алваро, 1:1 – 30 Соломон, 2:1 – 48 Ныч, 2:2 – 56 Соломон, 3:2 – 73, пенальти Рожерио Шина.

Львов – Костик, Рожерио Шина (Семенив, 77), Якимец, Махмутович, Чирьяк, Романчук, Брикнер (Довгий, 64), Грисьо (Бусько, 77), Алваро (Рафаэл Сабино, 64), Ныч, Ньярко (Ременяк, 90).

Шахтер – Трубин, Витао (Коноплянка, 77), Кривцов, Додо, Матвиенко, Тете (Дентиньо, 71), Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Майкон, Соломон, Марлос, Мораес.

Предупреждения: Рожерио Шина (7), Брикнер (16), Мораес (32), Чирьяк (33), Алан Патрик (65), Трубин (72), Костик (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 18 марта подопечные Луческу уступили в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы испанскому "Вильярреалу" и вылетели из турнира.