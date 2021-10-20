'Динамо' сыграло вничью с 'Барселоной' в Юношеской лиге УЕФА и лидирует в группе

За несколько часов до матча основных составов "Барселоны" и "Динамо" на стадионе "Сан-Жоан-Деспи" имени Йохана Кройфа в Каталонии встретились "молодежки" (U-19). Соперники не смогли выявить лучшего и разошлись ничьей – 0:0.

Несмотря на отсутствие голов, команды создали немало моментов, а украинцы даже попали в штангу: немного не хватило точности Попову. Встреча лидеров квартета получилась напряженной, и бельгийскому рефери Буко пришлось показать семь желтых карточек: четыре – хозяевам, три – гостям.

Этот результат оставил на первом месте подопечных Игоря Костюка. Напомним, ранее они разгромили с одинаковым счетом 4:0 португальскую "Бенфику" в Киеве и немецкую "Баварию" в Мюнхене.

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В следующем туре, 2 ноября, динамовская молодежь снова сразится с "Барселоной", но уже на своем поле.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок сборной Украины Ребров перед матчем "Барселона" – "Динамо" вспомнил о политике в футболе.

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