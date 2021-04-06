"Динамо" против "Шахтера": Цыганык сказал, кто станет чемпионом

Авторитетный украинский журналист Игорь Цыганык, оценивая чемпионскую битву между "Динамо" и "Шахтером" в Премьер-лиге, считает, что вероятнее всего победу добудет киевский клуб.

По мнению телеведущего, потеря очков "Шахтера" в любом из последних шести туров практически гарантирует киевлянам чемпионство, даже в очном противостоянии.

"Я считаю, что чемпионом станет "Динамо", но говорить, что это на 100% решено, я бы не стал. потому что в футболе может произойти все что угодно, и я считаю что нас ожидает очень интересное личное противостояние этих команд. В том состоянии, в котором сейчас перебывает донецкий клуб, я не верю, что он способен обыграть "Динамо". Тем более, молодые столичные футболист уже ощутили этот "запах крови" и они будут выгрызать очки в каждом матче, как в воскресенье с "Александрией", – сказал Цыганык в эфире Циганик LIVE

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цыганык выразил мнение, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру покинет команду в летнее межсезонье вне зависимости от того, кто выиграет украинскую Премьер-лигу.