'Динамо' приняло окончательное решение по игрокам, вызванных в сборную Украины

"Футболисты киевского "Динамо" отправятся в расположение сборной Украины к началу тренировочного сбора в Словении накануне стыковых матчей ЧМ-2022 и Лиги наций. 12 представителей столичного клуба присоединятся к национальной команде 3 мая.

Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих". Таким образом "Динамо" поставило точку в спекуляциях вокруг вызова своих игроков в украинскую сборную.

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Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко на своей странице в социальной сети Facebook подтвердил эту информацию. "Набрал президента киевского "Динамо". Конструктивно поговорили о сборной Украины. Игорь Суркис заверил, что все футболисты ФК "Динамо" Киев, вызванные Александром Петраковым, будут в расположении сборной 3 мая. Спасибо президенту "Динамо" за понимание и поддержку национальной сборной! Слава ВСУ! Слава Украине!" – написал функционер.

Напомним, главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал на тренировочные сборы перед июньскими матчами 25 футболистов из отечественных клубов. В мае национальная команда планирует провести пять спаррингов, а уже 1 июня она встретится с Шотландией в стыковом матче отбора на ЧМ-2022. В случае победы в Глазго 5 июня "желто-синие" поспорят за путевку на Мундиаль в Катаре с Уэльсом.

8 июня наша команда стартует в Лиге наций. Первый поединок Лиги В в группе А украинцы проведут в Ирландии.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины узнала возможных соперников по групповому этапу чемпионата мира 2022 года в Катаре.