"Динамо" преобразовалось и стало машиной старого формата, – тренер "Зари"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник признался, что доволен выступлением своих подопечных в нынешнем сезоне, несмотря на поражение от "Динамо" (0:1) в финале Кубка Украины. По его словам, его команда может занести нынешний футбольный год себе в актив.

Во время послематчевого интервью украинский специалист рассказал, что сделал ставку на опытных игроков в стартовом составе. Он также похвалил киевлян за прогресс, которого они добились с новым главным тренером Мирчей Луческу.

"Мы старались, чтобы финал был финалом. Мы сделали все, что могли. Есть, конечно, ошибки. Хочется дальше развиваться тактически. Мы можем занести этот сезон себе в актив. В прошлом сезоне мы в последнем туре выиграли третье место, а этот год мы начали с двух поражений и закончили на третьем месте с 9-очковым отрывом, играли в финале Кубка. Выглядели неплохо, старались. У нас был план. Мы начинали старой гвардией. Был расчет на то, что выйдут свежие люди. Большой комплимент "Динамо": команда, за которую играют те же ребята, что и в прошлом сезоне, с приходом тренера преобразовалась и стала машиной старого поколения, старого формата", – высказался о матче Скрипник.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео из раздевалки "Динамо" после завоевания Кубка Украины.