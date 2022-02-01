"Динамо" предложило трансфер обидчику "Шахтера" из Молдовы

Андрей Фоменко
Футбол
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'Динамо' предложило трансфер обидчику 'Шахтера' из Молдовы

Киевское "Динамо" сделало предложение молдавскому "Шерифу" о покупке защитника Густаво Дуланто. За 26-летнего перуанского футболиста ростом 196 см украинский клуб предлагает коллегам из Тирасполя полтора миллиона евро.

Информация о том, что динамовцы интересуются одним из лидеров коллектива украинского тренера Юрия Вернидуба, появилась в воскресенье, 30 января, на странице Transfers24h в Twitter. А позже перуанский сайт El Futbolero сообщил, что киевляне отправили в "Шериф" официальный запрос.

Предполагается, что зарплата капитана молдавской команды в Украине составит 800 тысяч евро в год. Дуланто обычно выступает в центре защиты. В Лиге чемпионов 2021/2022 он отыграл все шесть матчей без замен и поучаствовал в победах над донецким "Шахтером" и мадридским "Реалом".

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Дуланто против Мудрика в игре "Шерифа" и "Шахтера".

Сайт Transfermarkt оценивает Густаво в 1,5 млн евро. Кроме перуанского, он имеет и итальянское гражданство. Контракт футболиста в "Шерифе", куда он перешел из португальской "Боавишты" год назад, действует до лета 2023-го.

Как сообщает OBOZREVATEL, из "Динамо" ушел форвард, купленный полгода назад за 55 млн грн.

Также писали, что Цыганков отказался перейти в команду элитного еврочемпионата.

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