"Динамо" отправилось на первый тренировочный сбор в ОАЭ: список игроков

Киевское "Динамо" вылетело на первый тренировочный сбор в зимнее межсезонье, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, главный тренер команды Мирча Луческу взял с собой 30 футболистов. Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет, Моргун.

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Сидклей, Сирота, Забарный, Тымчик.

Полузащитники: Сидорчук, Цыганков, Гармаш, Леднев, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Шепелев, Андриевский, Бэлуцэ, Вербич, де Пена, Дуэлунд.

Нападающие: Беседин, Супряга, Родригес, Клейтон, Ванат.

Футболисты "Динамо" в аэропорту ФК "Динамо" Киев

Отмечается, что первый сбор "Динамо" будет продолжаться 10 дней – до 25 января. У киевлян запланировано несколько контрольных поединков, в частности с чемпионами Польши и Беларуси. 18 января подопечные Луческу сыграют против варшавской "Легии", а 21 января – с солигорским "Шахтером". Также ведутся переговоры и с другими клубами.

После возвращения из ОАЭ киевляне несколько дней проведут в столице Украины, после чего 29 января отправятся на второй сбор в Турцию. Там они пробудут до 8 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ появилась информация о том, что у "Динамо" нет денег на многомиллионные трансферы в зимнее межсезонье. Стали известны имена футболистов, которые могут усилить команду.