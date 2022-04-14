Киевское "Динамо" отказалось от матча со "Стяуа". Благотворительный поединок должен был пройти 20 апреля.

Как сообщает пресс-служба "бело-синих", причиной такого решения стали неадекватные высказывания президента румынской команды Джиджи Бекали об украинском полке "Азов".

Несколько дней назад Бекали дал большое интервью romaniatv.net, где в частности были такие слова про Зеленского и Коломойского:

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"Миллиардер сказал Зеленскому: "Я сделал тебя президентом, спаси Абрамовича. И он позвонил Байдену и сказал, чтобы тот спас его. Это фашисты, фашисты там существуют. Эта денацификация, которую Путин хочет провести... Это правда, что миллиардер — еврей. И все удивляются, что он создал "Азов", потому "Азов" – нацистский".

Руководство "Динамо" посчитало недопустимым такие слова владельца "Стяуа". В украинском клубе не видят возможности проведения игры.

"Динамо" вместо матча со "Стяуа" проведет благотворительный матч с действующим чемпионом Румынии ЧФР. Встреча состоится 20 апреля, начало – 21:30.

Напомним, что киевское "Динамо" в эти дни проводит масштабное зарубежное турне "Матч за Мир! Остановим войну!". 14 апреля на стадионе в Стамбуле подопечные Мирчи Луческу со счетом 3:1 обыграли турецкий "Галатасарай".