"Нужно жестко карать": Шапаренко обвинили в расизме в матче "Динамо" – "Ворскла"

Еще один скандал разрастается вокруг матча чемпионата Украины по футболу, в котором "Динамо" проиграло "Ворскле" на НСК "Олимпийский". Бразильский форвард гостей Лукас Рангель пожаловался на то, что стал жертвой расизма со стороны киевлян.

В эфире программы "Великий футбол" автор первого гола полтавской команды рассказал, что оскорбляли его как фанаты, так и игрок киевлян Николай Шапаренко.

"После забитого мяча я услышал расистские выкрики с трибуны. Но в этом моменте меня поддержал футболист "Динамо" с 14-м номером. Карлос Де Пена сказал, что ему стыдно за этот эпизод. Но другой игрок "Динамо", 10-й номер, сказал мне на русском языке оскорбительное слово "черный".

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Во время матча я не стал ничего делать, а сосредоточился на игре. Но после я рассказал об этом случае судье. Он подтвердил, что тоже слышал расистские слова. Надеюсь на должную реакцию на этот поступок", – поведал Рангель.

Пока что из динамовского лагеря не последовало реакции на этот инцидент. А вот бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко призвал Шапаренко к ответу. Если, конечно, информация о проявлении расизма подтвердится.

Я очень люблю Шапаренко, как игрока, но если он позволяет себе расистские высказывания по отношению к другим игрокам, то это надо жестко карать и пресекать. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) November 8, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу назвал виновного в поражении "Динамо" от "Ворсклы".

Также писали, что Лучано Лучи давал прямые указания арбитрам VAR матча "Динамо" – "Ворскла".

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