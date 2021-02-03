"Динамо" огласило заявку на матчи 1/16 финала ЛЕ против "Брюгге"

Киевское "Динамо" назвало имена футболистов, которые вошли в список А заявки на поединки 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге".

Как сообщается на официальном сайте столичной команды, в него попали 24 игрока, включая ранее дисквалифицированного за допинг нападающего Артем Беседина и бразильца Сидклея, который вернулся из аренды в "Коринтиансе". Полностью заявка "Динамо" на двухматчевое противостояние с "Брюгге" выглядит следующим образом:

Голкиперы: 1. Георгий Бущан; 71. Денис Бойко.

Защитники: 13. Артем Шабанов; 20. Александр Караваев; 21. Владимир Костевич; 23. Сидклей; 24. Александр Тымчик; 94. Томаш Кендзера.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук; 6. Тудор Бэлуцэ; 7. Беньямин Вербич; 8. Владимир Шепелев; 10. Николай Шапаренко; 14. Карлос де Пена; 15. Виктор Цыганков; 17. Богдан Леднев; 18. Александр Андриевский; 19. Денис Гармаш; 29. Виталий Буяльский; 99. Миккель Дуэлунд.

Нападающие: 22. Жерсон Родригес; 31. Назарий Русин; 41. Артем Беседин; 89. Владислав Супряга.

Отмечается, что футболисты, не попавшие в список А, все еще могут принять участие в матчах Лиги Европы. Вскоре "Динамо" опубликует список В, в который можно включить неограниченное количество игроков, родившихся после 1 января 1995 и проведших в клубе не менее двух лет с момента наступления 15-летия.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединки киевлян против "Брюгге" состоятся 18 и 25 февраля. Стало известно точное расписание матчей.