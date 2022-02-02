"Динамо" официально продало футболиста сборной Украины в Европу за 700 000 евро

Футболист сборной Украины Артем Шабанов перешел из киевского "Динамо" в венгерский "Фехервар". Как сообщает сайт "бело-синих", 29-летний защитник подписал полноценный контракт сроком на 2,5 года.

По данным авторитетного портала Transfermakt, компенсация за переход составила 700 000 евро.

Шабанов перешел в "Динамо" из "Олимпика" в январе 2018 года. С того времени сыграл во всех турнирах 77 матчей, где отметился 4 забитыми мячами и одной точной передачей.

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Вторую часть сезона 2020/21 выступал в аренде за варшавскую "Легию", где провел 7 поединков в польской Экстракласе и один в Кубке страны.

За свою карьеру Шабанов сыграл в 149 играх чемпионата Украины, 17 матчах Кубка Украины, 2 матчах Лиги чемпионов и 9 матчах Лиги Европы.

Дебютировал в национальной сборной Украины в ноябре 2017 года и с тех пор регулярно приглашается в первую команду страны.

"Я очень мотивирован. Я родом из команды, в которой победный менталитет, и мы постоянно боремся за титулы. У меня такие же цели тут в "Фехерваре". Я игрок, который хочет побеждать в каждом матче. Я считаю себя бойцом. командным игроком. Я сделаю все возможное, чтобы "Фехервар" только побеждал. От своих соотечественников, играющих тут, я слышал только хорошие отзывы. Я уверен, что парни помогут мне быстро адаптироваться", – сказал после подписания контракта Шабанов.

Напомним, что в "Фехерваре" выступают украинцы Иван Петряк, а также Богдан Леднев и Евгений Макаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий "Динамо" Владислав Супряга 30 января был официально отдан в аренду на полтора года в итальянскую "Сампдорию" с последующим правом выкупа.

Еще один динамовец Эрик Рамирес будет играть в Испании в аренде до конца текущего сезона.