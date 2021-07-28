"Динамо" официально подписало лучшего бомбардира УПЛ из Донецка

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Владислав Кулач

Форвард "Ворсклы" Владислав Кулач перешел в киевское "Динамо", сообщает официальный сайт чемпионов Украины. Контракт с 28-летним уроженцем Донецка рассчитан на два года. В договоре также прописана опция продления на год.

Владислав Кулач перешел в "Динамо"

За "бело-синих" нападающий будет выступать под 28-м номером. Игрок уже заявлен в УПЛ и сможет принять участие в 1-м туре чемпионата Украины против ривненского "Вереса". Игра состоится в воскресенье, 1 августа.

Владислав Кулач выступал за "Ворсклу"
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В прошлом сезоне в футболке полтавчан Кулач провел 34 матча, в которых забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром элитного футбольного первенства нашей страны.

Список бомбардиров УПЛ сезона 20/21

По версии авторитетного портала Transfermakrt трансферная стоимость игрока составила 1,2 млн евро.

Владислав Кулач в матче Лиги Европы против "Арсенала" (2018 год)

Кулач выступал за третью команду "горняков", отдавался в аренду в "Ильичевец", запорожский "Металлург", днепродзержинскую "Сталь", турецкий "Эскишехирспор", "Зарю", "Ворсклу", "Александрию" и венгерский "Гонвед".

Владислав Кулач

Предлагаем вашему вниманию видео гола форварда в стиле Криштиану Роналду:

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года Кулач признался, что был шокирован, прочитав новость о своем возможном трансфере в киевское "Динамо".

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