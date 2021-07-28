"Динамо" официально подписало лучшего бомбардира УПЛ из Донецка

Форвард "Ворсклы" Владислав Кулач перешел в киевское "Динамо", сообщает официальный сайт чемпионов Украины. Контракт с 28-летним уроженцем Донецка рассчитан на два года. В договоре также прописана опция продления на год.

За "бело-синих" нападающий будет выступать под 28-м номером. Игрок уже заявлен в УПЛ и сможет принять участие в 1-м туре чемпионата Украины против ривненского "Вереса". Игра состоится в воскресенье, 1 августа.

Видео дня

В прошлом сезоне в футболке полтавчан Кулач провел 34 матча, в которых забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром элитного футбольного первенства нашей страны.

По версии авторитетного портала Transfermakrt трансферная стоимость игрока составила 1,2 млн евро.

Кулач выступал за третью команду "горняков", отдавался в аренду в "Ильичевец", запорожский "Металлург", днепродзержинскую "Сталь", турецкий "Эскишехирспор", "Зарю", "Ворсклу", "Александрию" и венгерский "Гонвед".

Предлагаем вашему вниманию видео гола форварда в стиле Криштиану Роналду:

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае этого года Кулач признался, что был шокирован, прочитав новость о своем возможном трансфере в киевское "Динамо".