Лучший бомбардир УПЛ о "трансфере" в "Динамо": я в шоке

Лучший бомбардир чемпионата Украины в Премьер-лиге (УПЛ) Владислав Кулач признался, что был шокирован, прочитав новость о своем возможном трансфере в киевское "Динамо".

По словам игрока "Ворсклы", контракт которого заканчивается 30 июня, Полтава - это его второй дом и ему хотелось там провести всю жизнь и карьеру

"Но я не знаю, что будет дальше. Сейчас – отдых, отпуск. У меня заканчивается контракт, поэтому будем разговаривать. Знаете, сейчас, конечно, много слухов ходит, потому что есть интерес, да. Я этого не скрываю – есть интерес от клубов. Писали о "Динамо", но я также впервые это увидел и сам был в шоке", – цитирует Кулача football24.ua.

В тоже время Кулач косвенно подтвердил информацию, что не против продолжить выступления за границей.

"Относительно европейских клубов – да, но чтобы сказать конкретно, что и куда, не могу. Какие-то разговоры, какие-то слухи, но пока я в отпуске. Постараемся определиться в ближайшее время. Возможно, останусь в "Ворскле". Возможно, куда-то перейду. Сейчас сам ничего не знаю. А то, что пишут... Мне кажется, такая ситуация возникает каждое трансферное окно", – подытожил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая "Динамо" подписало новый долгосрочный контракт с 19-летним украинским нападающим Владиславом Ванатом.