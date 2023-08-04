Удаление, два пенальти и 100-й гол Ярмоленко: 'Динамо' со скандалом обыграло дебютанта УПЛ

Киевское "Динамо" одержало победу в первом с 2019 года столичном дерби в Премьер-лиге Украины. Подопечные Мирчи Луческу в скандальном поединке одолели дебютанта элитного дивизиона "Оболонь" (бывшая "Оболонь-Бровар", основанная в 2013 году – ред.) – 4:2.

Видео дня

Уже на 10-й минуте встречи динамовцы пропустили в свои ворота, однако арбитры зафиксировали офсайд у форварда "Оболони", что вызывает вопросы. "Бело-синие" быстро ответили точным ударом Ваната, причем его гол рефери после просмотра видеоповтора решили засчитать.

Еще через 15 минуты фавориты встречи получили право на пенальти, который реализовал Андрей Ярмоленко. Этот гол стал для легенды "Динамо" 100-м в УПЛ.

Перед самым уходом на перерыв оболонцам удалось сквитать один мяч, однако "бело-синие" тут же вернули себе преимущество в два гола. Через пять минут после начала второй половины "Динамо" пропустило еще раз и счет стал 2:3.

На исходе часа игры арбитры вновь не защитали взятие ворот фаворита по причине очевидного положения вне игры. На 72-й минуте встречи полузащитник "Оболонь" Груша грубо прыгнул в ноги хавбеку соперников Бражко и получил красную карточку. Практически тут же Ванат заработал на себе второй пенальти в игре, а Ярмоленко оформил дубль с "точки".

В итоге встреча динамовцы добыли три очка и вышли в лидеры первенства. В следующий игровой день киевляне примут на своем поле "Металлист-1925".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевское "Динамо" узнало, с кем сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!