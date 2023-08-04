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Удаление, два пенальти и 100-й гол Ярмоленко: "Динамо" со скандалом обыграло дебютанта УПЛ

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
3,1 т.
Удаление, два пенальти и 100-й гол Ярмоленко: 'Динамо' со скандалом обыграло дебютанта УПЛ

Киевское "Динамо" одержало победу в первом с 2019 года столичном дерби в Премьер-лиге Украины. Подопечные Мирчи Луческу в скандальном поединке одолели дебютанта элитного дивизиона "Оболонь" (бывшая "Оболонь-Бровар", основанная в 2013 году – ред.) – 4:2.

Видео дня

Уже на 10-й минуте встречи динамовцы пропустили в свои ворота, однако арбитры зафиксировали офсайд у форварда "Оболони", что вызывает вопросы. "Бело-синие" быстро ответили точным ударом Ваната, причем его гол рефери после просмотра видеоповтора решили засчитать.

Удаление, два пенальти и 100-й гол Ярмоленко: "Динамо" со скандалом обыграло дебютанта УПЛ
Удаление, два пенальти и 100-й гол Ярмоленко: "Динамо" со скандалом обыграло дебютанта УПЛ

Еще через 15 минуты фавориты встречи получили право на пенальти, который реализовал Андрей Ярмоленко. Этот гол стал для легенды "Динамо" 100-м в УПЛ.

Перед самым уходом на перерыв оболонцам удалось сквитать один мяч, однако "бело-синие" тут же вернули себе преимущество в два гола. Через пять минут после начала второй половины "Динамо" пропустило еще раз и счет стал 2:3.

Удаление, два пенальти и 100-й гол Ярмоленко: "Динамо" со скандалом обыграло дебютанта УПЛ
Удаление, два пенальти и 100-й гол Ярмоленко: "Динамо" со скандалом обыграло дебютанта УПЛ

На исходе часа игры арбитры вновь не защитали взятие ворот фаворита по причине очевидного положения вне игры. На 72-й минуте встречи полузащитник "Оболонь" Груша грубо прыгнул в ноги хавбеку соперников Бражко и получил красную карточку. Практически тут же Ванат заработал на себе второй пенальти в игре, а Ярмоленко оформил дубль с "точки".

Удаление, два пенальти и 100-й гол Ярмоленко: "Динамо" со скандалом обыграло дебютанта УПЛ

В итоге встреча динамовцы добыли три очка и вышли в лидеры первенства. В следующий игровой день киевляне примут на своем поле "Металлист-1925".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевское "Динамо" узнало, с кем сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

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