'Динамо' неожиданно приобрело новичка во время визита в Португалию

Перед своим последним матчем в Лиге чемпионов сезона 2021/2022, в котором киевское "Динамо" 8 декабря сыграет с лиссабонской "Бенфикой", украинский гранд приобрел нового футболиста. Контракт с молодым Ноа Нехаром подписали прямо в Португалии.

Интересно, что сообщил об этом сам игрок на своей странице в Instagram. Футболист родом из Алжира является воспитанником академии "Монако". С киевским клубом он заключил свое первое в жизни профессиональное соглашение.

Ноа сообщил, что начинается новый, сложный, этап в его карьере. На первых порах он начнет выступать за молодежную команду "Динамо" (U-19). Пока же он может только похвастаться фото со знаменитыми футболистами – французом Килианом Мбаппе и итальянцем Франческо Тотти.

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Трудоустроиться Нехару помогло агентство VV Consulting, делами которого занимается российский бизнесмен Вадим Васильев. Ранее он был вице-президентом "Монако". По его совету в "Динамо" оказался сенегалец Самба Диалло. Атакующий футболист в последнее время ярко выступает за динамовскую "молодежку".

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