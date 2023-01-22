''Динамо'' нашло замену Цыганкову

"Динамо" вернуло из аренды в венгерском "Фехенваре" Богдана Леднева, сообщается на официальном сайте киевского клуба. 24-летний полузащитник призван заменить Виктора Цыганкова, который ушел в испанскую "Жирону".

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Леднев присоединился к остальными футболистам столичной команды в Турции. Дальнейшую его судьбу в "Динамо" решит тренерский штаб "бело-синих" по итогам зимнего сбора.

Леднев подписал контракт с киевским клубом в 2016 году. Выступал за "Динамо" U-19 и "Динамо" U-21. В 2017 выступал в Юношеской лиге УЕФА, где помог динамовцам дойти до 1/8 финала и выиграть чемпионат Украины.

За первую команду дебютировал в октябре 2017 года в игре Кубка страны против "Александрии" (3:2). Этот же сезон Леднев завершил с титулом лучшего бомбардиром молодежного первенства Украины (16 голов).

В 2018-м Леднев ушел в аренду в луганскую "Зарю", а летом 2020 года вернулся в Киев, завоевав Суперкубок Украины, что стало его первым трофеем на взрослом уровне .

Всего Богдан провел 32 матча за первую команду "Динамо", забив два гола. Трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt на 11 октября 2022 года составила 800 000 евро.

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