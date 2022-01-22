"Динамо" отдало чемпиона Украины в европейский клуб

Полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев продолжит карьеру в венгерском "Фехерваре". 23-летний футболист перешел на правах аренды. Срок договора рассчитан до 2023 года.

Леднев с 2018 года выступал в аренде в луганской "Заре". За это время принял участие в 61 поединке, забив 16 голов и отдав 5 результативных передач. В сезоне 2019/2020 стал лучшим бомбардиром в составе луганчан.

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В июле позапрошлого года столичный клуб принял решение вернуть Леднева. С того момента в "бело-синей" футболке Богдан сыграл 32 матча. Отметился двумя голами (в Кубке Украины и УПЛ).

Вместе с "Динамо" выиграл Суперкубок Украины, а также стал чемпионом Украины.

В январе 2020 года УЕФА провел опрос среди журналистов и определил 50 перспективных футболистов, от которых ждут яркой игры в 2020 году. В этот список попал Богдан Леднев.

Не так давно невеста Леднева выложила горячее фото в бикини. Поклонники красотки не смогли пройти мимо, завалив ее восхищенными комментариями.