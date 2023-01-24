'Динамо' начало год с поражения со счетом 0:4

Киевский футбольный клуб "Динамо" с поражения 0:4 начал новый календарный год. Подопечные Мирчи Луческу на сборах в турецкой Анталье разгромно уступили 5-й команде Австрии - столичному "Рапиду".

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Бело-синие два тайма играли разными составами и тем не менее в обеих 45-минутках пропустили по 2 гола от соперника. В первом тайме счет был открыт уже на 13-й минуте, когда после флангового прострела австрийского хавбека, мяч в свои ворота срезал Илья Забарный.

"Динамо" — "Рапид" - 0:4

Голы: 13' — Забарный (автогол), 32' — Бургшталлер, 48' — Бургшталлер, 80' — Кнасмюльнер

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Гармаш, Лонвейк, Караваев, Кабаев, Ванат.

Второй тайм: Нещерет, Кравченко, Дубинчак, Бурда, Сирота, Шепелев, Андриевский, Яцык, Диалло, Леднев, Ванат

Свой следующий поединок киевляне сыграют с "Аустрией Лустенау" - австрийским футбольным клубо из Лустенау, выступающим в австрийской Первой лиге (второй по силе дивизион страны). Начало 31 января в 16:00.

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