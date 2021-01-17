"Динамо" – "Легия": онлайн видеотрансляция матча

В понедельник, 18 января, киевское "Динамо" проведет свой первый матч в новом году. На сборах в Объединенных Арабских Эмиратах подопечные Мирчи Луческу сыграют товарищеский матч с польской "Легией".

Начало встречи в 15:00.

Плеер с онлайн видеотрансляцией игры появится в этой новости ближе к началу встречи. Следите за обновлением.

Напомним, что до этого вице-чемпион Украины и чемпион Польши встречались три раза. Статистика не в пользу нашей команды: два матча завершились в ничью, еще в одном поляки праздновали победу.

Отметим, что кроме игры с "Легией", у "Динамо" на 21 января был запланирован спарринг с солигорским "Шахтером". Однако встреча с беларусами оказалась под большим вопросом.

Согласно сообщению белорусских СМИ, местным футбольным клубам с государственным финансированием запрещено проводить учебно-тренировочные сборы за рубежом.

Под приказ подпадают много известных команд, в том числе и "Шахтер".