"Динамо", которое поставило на колени "Барселону": как выглядят футбольные звезды спустя 24 года

5 ноября 1997 года киевское "Динамо" на "Камп Ноу" сенсационно разгромило "Барселону" – 4:0. После неожиданного поражения в Киеве команда Луи Ван Галя пообещала снять скальп с чемпиона Украины дома, но снова попала под каток Лобановского. А Андрей Шевченко отметился в воротах "блаугранас" тремя голами.

OBOZREVATEL решил показать, как за 24 года изменились футболисты того легендарного состава киевского "Динамо".

1. Александр ШОВКОВСКИЙ (46 лет)

Многолетний страж ворот "Динамо", который ни разу не пропустил от грозной атаки "Барселоны", последние годы работал в тренерском штабе сборной Украины. И остался в национальной команде после ухода Андрея Шевченко, чтобы помочь адаптироваться Александру Петракову. Три года назад Шовковский выпустил автобиографическую книгу "Все в твоих руках".

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2. Олег ЛУЖНЫЙ (53 года)

Один из самых суровых защитников "Динамо". Недостаток техники Лужный восполнял характером и невероятной самоотдачей. Отыграл в Киеве 10 лет. Затем уехал в Англию, где выступал за "Арсенал" и "Вулверхэмптон". После окончания карьеры тренировал "Таврию" и "Карпаты", вошел в штаб Хацкевича в "Динамо" и ушел вместе ним в 2019-м. Пока без клуба. В 2018 году женился второй раз.

3. Александр ГОЛОВКО (49 лет)

Попал в "Динамо" в 1995 году по приглашению Йожеф Сабо и стал столпом обороны киевлян. На финише своей карьеры Александр, который славился своим футбольным интеллектом, немного поиграл в Китае и в родной "Таврии". Затем работал в украинских сборных разных возрастов. В 2018 году Головко впервые согласился возглавить клуб – перволиговый "Кремень", но не задержался там. Сейчас является экспертом каналов "Футбол".

4. Владислав ВАЩУК (46 лет)

Один из талантов динамовской школы. С небольшим перерывом на московский "Спартак" и "Черноморец" играл за киевский клуб до 2008 года. Затем еще три года побегал за "Черноморец", "Львов" и "Волынь" и завершил карьеру. Был спортивным директором киевского "Арсенала", организовал свою футбольную академию, но в 2019 году он закрылась. Сейчас является вице-президентом Аcсоциации пляжного футбола Украины.

5. Юрий ДМИТРУЛИН (46 лет)

"Универсальный боец", защитник Дмитрулин отыграл за первую команду "Динамо" более 10 лет, собрав с киевлянами множество трофеев. Затем пробовал свои силы в "Таврии", российском "Шиннике" и нескольких любительских командах. Вернулся в "Динамо" в качестве тренера и уже более 10 лет работает в академии столичного клуба.

6. Юрий КАЛИТВИНЦЕВ (53 года)

Полузащитника Калитвинцева представители "Динамо" присмотрели в чемпионате России. И с 1995 года он стал основным игроком киевлян. В 1998 году перешел в турецкий "Трабзонспор", но покинул команду через несколько месяцев из-за невыплаты зарплаты и закончил в 2000 году в киевском ЦСКА. Через год начал тренировать. С 25 августа 2010 года исполнял обязанности главного тренера сборной Украины. Затем вошел в штаб Блохина, но в июле 2012 года покинул сборную. Работал в России. Сейчас возглавляет житомирское "Полесье" из Первой лиги.

7. Александр ХАЦКЕВИЧ (48 лет)

Белорусский полузащитник Александр Хацкевич провел в "Динамо" 8 лет и в 2004 году уехал в Китай. А доигрывал в минском "Динамо", где в 2007 году завершил карьеру. И практически сразу начал тренировать в Беларуси. Два года возглавлял киевское "Динамо", откуда ушел в 2019-м, после чего перебрался в российский "Ротор", но там у него не заладилось. 9 марта 2021 года покинул пост главного тренера волгоградского клуба и взял паузу до декабря.

8. Виталий КОСОВСКИЙ (48 лет)

Косовский был неудержим на флангах, но из-за травм вынужден был рано завершить карьеру – уже в 30 лет. Одно время работал в молодежке киевского "Динамо", но с 2019 года усилил полтавскую "Ворсклу". Сейчас Косовский главный наставник U-19, однако также он помогал и первой команде в роли исполняющего обязанности главного тренера.

9. Андрей ШЕВЧЕНКО (45 лет)

Автор хет-трика в ворота "Бареслоны" за 24 года преуспел во всем – выиграл Лигу чемпионов и "Золотой мяч" в "Милане", затем уже в качестве главного тренера сборной Украины довел команду до 1/4 финала на Евро-2020. И ушел. Сейчас Шевченко живет в Лондоне со своей женой американской моделью Кристен Пазик и четырьмя сыновьями и рассматривает предложения от сборных и клубов из Европы, Америки и Азии.

10. Сергей РЕБРОВ (47 лет)

Убойный тандем Шевченко–Ребров наводил страх на всю Европу. И при своем небольшом росте Ребров просто феноменально играл головой. За границей его карьера сложилась не так блестяще, как у напарника, но в "Тоттенхеме", "Фенербахче" и "Рубине" он оставил свой след. В 2009 году начал тренерскую карьеру в "Динамо", где дошел до наставника первой команды. Затем сенсационно вывел венгерский "Ференцварош" в групповой этап Лиги чемпионов, а сейчас возглавляет "Аль-Айн" из ОАЭ. Хотя должен был принять сборную Украины после Шевченко.

11. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО (48 лет)

Обладатель самой пышной шевелюры в киевском "Динамо" в том легендарном сезоне уже не попадал в основу. После Киева играл за израильские клубы "Хапоэль" из Тель-Авива и "Бейтар", затем с 2002 по 2007 годы бегал за родной "Днепр" и запорожский "Металлург". Последним клубом в карьере Михайленко стал кипрский АПОП, с которым он в 2009 году выиграл Кубок страны. До 2020 года тренировал "Днепр-1", затем перебрался в кипрский "Пафос". Но с января без работы.

12. Юрий МАКСИМОВ (52 года)

Практически сразу же после этого группового этапа Лиги чемпионов Максимов подписал контракт с бременским "Вердером". Затем был "Вальдхоф", а заканчивал в 2005 году в запорожском "Металлурге". После этого успел потренировать в Беларуси, Казахстане, России, Азербайджане и Украине. А с 2019 года возглавляет полтавскую "Ворсклу".

А великого гения футбола, одного из лучших тренеров в истории Валерия Лобановского не стало в мае 2002-го.

OBOZREVATEL также сообщал, что лидеров "Динамо" признали худшими в матче с "Барселоной".