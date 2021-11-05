'Динамо' разгромило 'Барселону' на 'Камп Ноу' в этот день 24 года назад. Видео

В пятницу, 5 ноября, исполняется 24 года с одного из самых памятных матчей в истории киевского "Динамо" времен независимости Украины. Осенью 1997 года лучшая команда страны тех лет дважды поиздевалась над грозной "Барселоной" в Лиге чемпионов и разгромила ее 3:0 в Киеве и 4:0 в Каталонии.

На знаменитом стадионе "Камп Ноу" хет-трик еще в первом тайме сделал Андрей Шевченко. Форвард дважды забил мяч головой и реализовал 11-метровый.

Во втором тайме хозяев, которые играли в меньшинстве после удаления нынешнего наставника "Барсы" Серхи Бархуана, голом добил Сергей Ребров. Смотрите лучшие моменты памятного матча.

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В сезоне 1997/1998 подопечные Валерия Лобановского заняли первое место в группе и вышли в плей-офф. В четвертьфинале Лиги чемпионов "Динамо" уступило итальянскому "Ювентусу" по сумме двух матчей – 1:1, 1:4.

Нынешнее "Динамо" в четырех турах группового раунда набрало всего одно очко, не забило ни одного мяча. Коллектив Мирчи Луческу занимает последнее место в своем квартете после двух поражений "Барселоне" со счетом 0:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября "Барселона" решила вопрос со сменой главного тренера.