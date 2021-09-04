"Динамо" Киев открыло школу балета

Киевский футбольный клуб "Динамо" открыл свою балетную школу. Преподавать будет 55-летний Андрей Глазшнейдер – известный педагог-бальник.

В сторис администрация заведения выложила видео, на котором продемонстрировала как выглядят классы, а также разместила расписание уроков.

"Балет для профессионалов и любителей, для взрослых и детей, для сомневающихся и уверенных, для низких и высоких. Подготовка к поступлению в хореографическое училище, подготовка на конкурсы, дуэтный танец, дети от четырех лет", – говорится в Instagram студии.

Видео дня

Отметим, что балетом профессионально занимается младшая дочка Игоря Суркиса – Яна.

На одном из фото Яна запечатлена вместе с Глазшнейдером.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Яна отправилась в жаркий Дубай отмечать свой день рождения и новогодние праздники.

19-летняя красотка произвела настоящий фурор в Instagram, разместив свои фото в купальнике.