"Динамо" Киев разгромило любимый клуб Луческу. Видео

В то время, как сборные проводят отборочные матчи на чемпионат мира по футболу-2022, игроки, которые не были вызваны в свои национальный команды, играют товарищеские поединки.

Один из таких "товарняков" провело и киевское "Динамо", обыграв "Динамо" из Бухареста. Поединок на столичном стадионе им. Лобановского завершился со счетом 3:0.

Главный тренер киевского клуба Мирча Луческу с 1963 по 1977 провел за "Динамо" Бухарест 250 матчей как игрок, а в 1985-1990 годах работал там как тренер.

Судьбу встречи в столице Украины решили два точных удара Сидклея и Леднева в первом тайме.

На 22-й минуте Гармаш уверенно убежал от защитников и отдал прострельную передачу на бразильца, который отправил мяч в пустые ворота.

Под занавес первой 45-минутки индивидуальные действия Леднева привели ко второму голу.

После перерыва румыны гораздо чаще проводило опасные атаки, однако добиться успеха так и не смогли. Мистер под конец встречи выпустил молодежь и на 91-й минуте после подачи с углового 19-летний Даниил Хондак сделал счет разгромным.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года Луческу предложил Игорю Суркису подписать договор о сотрудничестве с "Динамо" Бухарест. Этот протокол позволит отправлять молодых украинских футболистов в аренду в румынскую Лигу 1, а "Динамо" получит приоритет при покупке игроков из Бухареста.