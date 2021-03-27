"Динамо" Київ розгромило улюблений клуб Луческу. Відео

У той час, як збірні проводять відбіркові матчі на чемпіонат світу з футболу-2022, гравці, які не були викликані в свої національний команди, грають товариські поєдинки.

Один з таких "товарняків" провело і київське "Динамо", обігравши "Динамо" з Бухареста. Поєдинок на столичному стадіоні ім. Лобановського завершився з рахунком 3:0.

Головний тренер київського клубу Мірча Луческу з 1963 по 1977 провів за "Динамо" Бухарест 250 матчів як гравець, а в 1985-1990 роках працював там як тренер.

Долю зустрічі в столиці України вирішили два точні удари Сідклея і Лєднєва в першому таймі.

На 22-й хвилині Гармаш впевнено втік від захисників і віддав прострільну передачу на бразильця, який відправив м'яч у порожні ворота.

Під завісу першої 45-хвилинки індивідуальні дії Лєднєва привели до другого голу.

Після перерви румуни набагато частіше проводило небезпечні атаки, проте добитися успіху так і не змогли. Містер під кінець зустрічі випустив молодь і на 91-й хвилині після подачі з кутового 19-річний Данило Хондак зробив рахунок розгромним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні цього року Луческу запропонував Ігорю Суркісу підписати договір про співпрацю з "Динамо" Бухарест. Цей протокол дозволить відправляти молодих українських футболістів в оренду в румунську Лігу 1, а "Динамо" отримає пріоритет при покупці гравців з Бухареста.