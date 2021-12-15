"Динамо" и "Шахтер" получили соперников в 1/4 финала Кубка Украины: результаты жеребьевки

В среду, 15 декабря, Украинская ассоциация футбола провела жеребьевку четвертьфинальной стадии Кубка страны. Церемония прошла в Киеве в Доме футбола, а участие в ней приняли бывший футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Василий Рац и олимпийская чемпионка по фехтованию Лондона-2012 шпажистка Яна Шемякина.

Восемь клубов были разбиты на две корзины. Сначала вытягивали шарики с несеяными командами, а затем им определяли соперников из числа лидеров нашего футбола. В итоге чемпионы из "Динамо" поедут в Кировоградскую область, а "горняки" – в столицу Галичины. Коллектив Первой лиги, харьковский "Металлист", покажет свои амбиции в дуэли с луганской "Зарей".

Видео дня

"Александрия" – "Динамо"

"Львов" – "Шахтер"

"Металлист" – "Заря"

"Днепр-1" – "Ворскла"

На этой стадии соперники определят лучшего по итогам единственного матча. Базовая дата игр – 2 марта 2022 года. Чуть позже составят точное расписание с учетом пожеланий клубов и телетранслятора.

Как сообщал OBOZREVATEL, португальский тренер отказался уходить из московского "Спартака".

Стало известно, какой пункт контракта в "Динамо" нельзя разглашать футболистам всю жизнь.