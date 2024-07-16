'Динамо' и Фонд братьев Суркис восстановят отделение 'Охматдета'

Во вторник, 15 июля, на территории крупнейшей детской больницы Украины Охматдет произошло важное событие – подписание меморандума о возобновлении отделения больницы после ракетного обстрела 8 июля.

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ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис полностью отстроят и восстановят Центр орфанных заболеваний и генной терапии детей киевской больницы Охматдет, пострадавшего во время недавней российской атаки. Все расходы организации примут на себя.

"Динамо" на мероприятии представляли вице-президент клуба Дмитрий Бриф и коммерческий директор Максим Радуцкий. От больницы Охматдет меморандум подписал генеральный директор Владимир Жовнир. Динамовцы подарили ему клубную футболку с надписью "Охматдет" и цифрой 130, ведь в этом году больнице исполняется 130 лет, а в ответ получили трогательный детский рисунок, который одна из девушек нарисовала на следующий день после ракетного обстрела, находясь в укрытии во время тревоги. "Это гораздо важнее и символичнее, чем все благодарности и грамоты", – отметил Дмитрий Бриф.

Подписание меморандума между ФК "Динамо" (Киев), Фондом братьев Суркис и больницей "Охматдет" предусматривает, прежде всего, непосредственно воcстановление Центра после нанесенного ущерба, а также представление конкретных планов восстановления и поддержки больницы от ФК "Динамо" и Фонда братьев Суркис. .

Отметим, что Центр орфанных заболеваний и генной терапии – это новое отделение, которое было открыто совсем недавно – три месяца назад. Орфанные заболевания – редкие "заболевания-сироты", встречающиеся раз в многие миллионы случаев. Одним из примеров является СМА – спинально-мышечная атрофия, когда у ребенка нарушаются импульсы между мозгом и мышцами. В Украине зафиксировано около 300 случаев этой болезни.

В настоящее время рассматривается возможность восстановления помещения Центра орфанных заболеваний и генной терапии в здании, где оно было расположено раньше, или переоборудование имеющихся помещений в другом здании.

Символично, что подписание меморандума состоялось в полуразрушенном взрывом кабинете генерального директора больницы Владимира Жовнира. Также руководители "Динамо", представители медиа и гости смогли выйти на балкон и увидеть место попадания вражеской ракеты и разрушения, которые получили близлежащие корпуса и помещения больницы.

"Мы продолжаем делать свое дело. Еще до полномасштабной войны, а также после ее начала ФК "Динамо" (Киев) поддерживал украинские больницы, силы обороны, людей, пострадавших от вооруженной агрессии, – отметил генеральный директор клуба Дмитрий Бриф. – Вспоминая день 8 июля, в первую очередь появилось чувство непонимания и отчаяния: как можно совершать такие акты агрессии? Ракетный удар по детской медицине не укладывается в голове ни одного адекватного человека. Многие дети находились в критическом состоянии, шли операции... Это было очень подло. Этому нет никаких пояснений.

Поэтому, как только мы узнали о случившемся, сразу связались с директором Охматдета и обсудили наиболее эффективные пути сотрудничества, которые наилучшим образом способствовали бы восстановлению больницы. Было принято решение, что ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис возьмут на себя восстановления Центра орфанных заболеваний и генной терапии. Для нас это честь быть вовлеченными в восстановление этого отделения больницы. Тем более что у нас уже есть опыт в этом плане – мы полностью восстановили амбулаторию в Гуровщине, рентгенологическое отделение в черниговской больнице, помогали с оборудованием харьковской больницы.

Кроме того, в тот же день мы организовали транспорт и обеспечили подвоз пищи, воды и всего необходимого для пациентов, родителей и врачей этого медицинского учреждения. Также наш транспорт был привлечен и в течение следующих дней.

Мы также обсудили с директором больницы другие пути сотрудничества, уже действующие и планируемые в будущем. Мы убеждены, что совместными усилиями сможем предоставить детям много возможностей для их лечения и реабилитации, а также углубить наше сотрудничество в отношении проектов по восстановлению.

В настоящее время в больнице работает комиссия, которая оценивает разрушения, повреждения и ущерб, документирует их и составляет необходимые акты. Также планируется привлечение проектной организации, которая определит техническую возможность использования помещения в будущем. По итогам работы этой комиссии будет определено, будет ли Центр орфанных заболеваний и генной терапии восстановлен в этом помещении или в другом. Мы хотим, чтобы наша работа дала результаты. Если будет более эффективно перенести этот центр в здание поликлиники, так и сделаем".

Событие прокомментировал генеральный директор больницы Владимир Жолнер.

"У Охматдета есть мечта восстановиться и стать еще лучше, это нас и подталкивает к подписанию этого меморандума. Он позволит не только возобновить отделение, но и расширить сотрудничество между больницей и известным клубом. "Динамо" сможет приобщиться к жизни Охматдета и за собственные средства реализовать проект на территории больницы. В отделении, о котором идет речь, почти полностью разрушена инфраструктура. Сам корпус сейчас находится под экспертизой, и его дальнейшая судьба еще до конца не ясна. Возможно, он вообще будет снесен, ведь его состояние очень близко к аварийному. Благодаря "Динамо" орфанные больные смогут получать высокопрофессиональную и специализированную помощь. И это только один аспект нашего сотрудничества. Мы также говорили о реабилитационных мероприятиях, психологической поддержке и новых возможностях.

К сожалению, Охматдет сейчас работает не на полную мощность. Повреждений много, в том числе и в новом корпусе. Сейчас уже работают все коммуникации и критическая инфраструктура – кислород, сжатый воздух, вентиляция и т.д. Некоторые отделения возобновили работу. В частности, сегодня первый день, когда заработало отделение неотложной помощи. Верю, что благодаря таким друзьям и партнерам как "Динамо" путь восстановления пройдет быстрее".

ФК "Динамо" (Киев) и Фонд не могли остаться в стороне от очередного преступления против нашего народа со стороны российских террористов, поскольку уже долгое время системно помогают этой больнице и ее маленьким пациентам.

"Дружба между "Динамо" и Охматдетом существует уже не один год, – признался Владимир Жовнир. – Мы очень тесно сотрудничаем по восстановлению детей и проведению различных мероприятий. Помним, как клуб помог в лечении в Испании девушки, которая получила ранение в голову и не могла ходить и двигать рукой, а сейчас уже играет на гитаре. Кроме того, еще до начала войны футболисты клуба, звезды украинского футбола регулярно посещали наших онкогематологических больных для поднятия их настроения, мотивации и ускорения выздоровления. Они поддерживали их и вдохновляли. Известные спортсмены чувствуют социальную ответственность, помогают детям поправляться и заботятся о том, чтобы у них были комфортные условия, ведь это очень важно. Считаю, что поддержка социальных проектов – это правильная позиция известных спортсменов".

Невероятную историю спасения во время ракетного удара рассказала заведующая Центром орфанных заболеваний и генной терапии Наталья Самойленко:

"Через неделю после обстрела к нам пришли пациенты, которые были в больнице, когда все произошло. Они хотели поблагодарить за спасенную жизнь, ведь когда раздалась тревога и начались взрывы, мы провели их в укрытие. Я и сама чудом осталась жива, потому что тоже шла в направлении убежища. Повезло, что в момент удара я двигалась между двумя стенами, а не проходила мимо двери или окна. Пострадало только мое авто, которое до сих пор стоит у корпуса больницы, - Наталья показала рукой в направлении одной из истерзанных машин. – Когда у меня спрашивают, почему я не скучаю по поводу потери автомобиля, я удивляюсь, ведь наоборот, чувствую себя счастливой, что осталась жива".

Кроме восстановления отделения больницы Фонд братьев Суркис и ФК "Динамо" продолжают реализацию других гуманитарных проектов и ежедневную помощь Охматдету пищевыми продуктами, водой и всем необходимым. Автомобили с помощью непрерывно курсируют между клубом и больницей, доставляя важные грузы.

В последние месяцы наш клуб и Фонд передали больнице несколько больших грузов с гуманитарной помощью и продуктами для детей.

Это уже четвертый объект медицинской инфраструктуры, к восстановлению которых присоединяются ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис.

Напомним ранее:

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Совместный проект "Динамо" и UNITED24: восстановление больницы в Чернигове

Отправка медицинского оборудования в одну из харьковских больниц

Кроме того, ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис уже начали подготовку к восстановлению одного из отделений Института рака, в котором лечатся многие дети, которые были туда переведены после ракетного обстрела Охматдета.