'Динамо' готовит грандиозную распродажу лидеров команды – СМИ

Киевское "Динамо" уже в нынешнее зимнее трансферное окно готово распрощаться с несколькими лидерами команды. После ожидаемой продажи левого защитник Виталия Миколенко в английский "Эвертон" столичный клуб планирует получить предложения еще по трем футболистам.

Речь идет о вице-капитане Викторе Цыганкове, уругвайском полузащитнике Карлосе де Пене и словенском хавбеке Беньямине Вербиче, информирует портал Meta-ratings.com.ua. "Динамо" может отпустить каждого из игроков, согласие на что дал главный тренер команды Мирча Луческу.

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При этом отмечается, что игроки будут проданы лишь при поступлении выгодного предложения. По данным известного футбольного портала Transfermarkt, Цыганков оценивается в 25 миллионов евро, де Пена – в 3,5 млн, а трансферная стоимость Вербича достигает уровня 5,5 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подтвердил переход защитника Виталия Миколенко в английский "Эвертон".

СМИ также назвали сумму этого трансфера, которая должна стать одной из рекордных в истории киевлян.