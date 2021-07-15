"Динамо" добыло разгромную победу в Швейцарии. Видео голов

Киевское "Динамо" добыло уверенную победу над французским "Эвианом". Третий товарищеский матч на втором швейцарском сборе завершился со счетом 3:0.

Столичный клуб с первых секунд захватил инициативу и повел уже на 2-й минуте. Ванат выиграл борьбу на фланге, отдал передачу в центр штрафной площади, где Леднев в касание с нескольких метров переправил мяч в сетку.

На 17-й минуте уже сам Ванат отметился голом. После паса Бойко 19-летний футболист пробежал все поле и прошил голкипера. Окончательный счет на 38-й минуте установил Леднев, оформив дубль.

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Свой следующий поединок подопечные Мирчи Луческу проведут 17 июля против "Ниццы". Также запланирован спарринг с "Атлетиком" (20 июля).

Гол: 1:0 – 2 Леднев, 2:0 – 17 Ванат, 3:0 – 38 Леднев

"Динамо" - Бойко (Моргун, 46), Тымчик (Сирота, 61), Кендзера (Вивчаренко, 46), Шабанов, Дубинчак (Родригеш, 46), Коробенко (Шепелев, 61), Гармаш (Буяльский, 61), Леднев (Андриевский, 61), Бенито (Антюх, 46), де Пена, Ванат (Кулач, 46).

Напомним, что до этого "Динамо" свело вничью матч со "Серветтом" (1:1) и победило "Сьон" (2:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили, что "Динамо" провело переговоры с "Вест Хэмом" по поводу трансфера Георгия Бущана.