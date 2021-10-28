'Барселона' вместо Кумана назначила тренером совсем не того, кого ждали

После отставки Рональда Кумана с поста главного тренера "Барселоны" руководство клуба решило не торопиться с назначением постоянного наставника. В четверг, 28 октября, днем президент "Барсы" Жоан Лапорта сообщил, что тренировать команду временно будет Серхи Бархуан – бывший защитник "блаугранас" в 1990-х годах.

Об этом пишет официальный сайт испанского гранда. Представление 49-летнего специалиста основному составу проходит в четверг. До этого Бархуан работал с дублирующей командой – "Барселоной Б", а ранее тренировал "Альмерию" и "Мальорку", пробовал силы в Китае.

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Многие СМИ ожидали, что рулевым каталонцев станет знаменитый в прошлом полузащитник Хави. Однако он сейчас тренирует в Катаре, и, по всей видимости, отпускать его просто так не намерены.

После поражения от "Райо Вальекано" (0:1) в чемпионате Испании "Барселона" занимает лишь девятое место, набрав в 10 матчах 15 очков и добыв всего четыре победы. В Лиге чемпионов команда проиграла дважды со счетом 0:3 – "Баварии" и "Бенфике", после чего скромно одолела киевское "Динамо" (1:0).

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