Бывший футболист волгоградского "Ротора" и "Ростова" Михаил Осинов признался, что в конце 90-х испугался переходить в киевское "Динамо". По словам нынешнего помощника главного тренера ростовской команды, он даже имел разговор с легендарным Валерием Лобановским, но в итоге принял решение отказаться от переезда в Украину.

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Об этом Осинов рассказал в интервью порталу Sport24. 47-летний специалист не смог сам объяснить свои эмоции в тот момент. В итоге в 1998 году он оказался в "Роторе", за который провел свыше 70 матчей в чемпионате России на позиции полузащитника.

"Сам не знаю, как так получилось, что я отказался. Мы встретились, пообщались. Лобановский сказал, что хочет меня видеть в Киеве. Рядом никого не было, кто подсказал бы. Может, испугался. Хотя многие мне говорят: "Отказать такому человеку – это дебилом конченым надо быть, б***ь. Ну я и не в Томск куда-нибудь переехал! Только "Ротор" составлял конкуренцию московским командам. И тут вопрос не в материальной составляющей. В Киеве я бы не меньше заработал, это точно", – сказал Осинов.

Ранее бывший футболист киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис никогда не сталкивался с проявлением так называемого национализма в Украине, о котором постоянно рассказывает кремлевская пропаганда.

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