'Да, я знаком': Реброва пригласили на встречу Зеленского и Орбана. Фотофакт

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров получил приглашение на встречу президента страны Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая состоялась 2 июля в Киеве. Наставник "сине-желтых" познакомился с главой правительства Будапешта во время работы в "Ференцвароше".

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале портала УНИАН. Сам Ребров, комментируя свое появление в администрации президента Украины во время встречи двух политиков, отметил, что с Орбаном пока общался только о футболе.

"Да, я знаком с Орбаном. Надеюсь принять участие во встрече. Иначе зачем я здесь? Да, меня пригласил президент. Легко ли общаться с Орбаном? О футболе – да. Я с ним говорил только о футболе", – сказал Ребров.

Напомним, ранее стало известно, почему Орбан экстренно прибыл в Киеве. На встрече с Зеленским он выступил с абсурдным предложением к президенту Украины о начале переговоров с российскими агрессорами.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров сделал итоговое заявление о выступлении сборной Украины на чемпионате Европы-2024 в Германии.

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