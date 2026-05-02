Россия атакует Киев дронами, прогремели взрывы: подробности
Вечером в субботу, 2 мая, российские захватчики устроили очередную атаку на Киев. Враг направил на украинскую столицу ударные БпЛА, по ним начали работу силы ПВО.
Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. "Продолжается угроза вражеских БпЛА. Может быть громко", – написал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
В КГВА призвали жителей и гостей столицы находиться в укрытиях.
Мониторы информировали о движении около 40 БпЛА через Роменский, Прилуцкий районы в направлении Киевщины.
Дополняется...