Оружие для Украины и шок Исландии из-за футболиста московского клуба: что ожидают от финала отбора на Евро-2024 СМИ острова

Во вторник, 26 марта во Вроцлаве сборная Украины по футболу проведет финальный поединок плей-офф в отборе на Евро-2024 против Исландии, и хоть фаворитом матча считается именно команда Сергея Реброва, некоторые эксперты и журналисты с северного острова уверены в силе своих ребят. Победу исландцам предсказывают со счетом 1:0 и уже присматриваются к "своей" группе на летнем чемпионате Европы.

Накануне решающего противостояния для сборной Украины OBOZ.UA собрал ключевые и самые интересные мысли из материалов топовых СМИ Исландии.

mbl.is. Самый популярный информационный сайт в Исландии выдал заголовок "Евро станет революцией в исландском футболе", цитируя главного тренера "парней" Оге Харейде, который возлагает большие надежды на выступление летом в Германии.

Также в своих новостях журналисты ресурса сделали акцент том, что в распоряжении наставника не будет полузащитника российского ЦСКА Арнора Сигурдссона, который получил травму в матче полуфинала плей-офф с Израилем (4:1). На данный момент его заменил игрок из чемпионата Дании Стефан Тейтур Тордарсон.

Помимо этого журналист предсказывает, что стадион во Вроцлаве 26 марта будет забит, чтобы помочь "сине-желтым": "Арена может вместить почти 45 000 зрителей, и похоже, что она будет заполнена, поскольку украинцы очень заинтересованы в игре и стекаются на этот "домашний" матч. Как вы знаете, они не могут играть на своем поле с тех пор, как русские вторглись в страну более двух лет назад".

Также накануне поединка журналисты сайта выпустили статью, в которой бывший судья Верховного суда Йон Стейнар Гуннлаугссон резко раскритиковал менеджеров Исландской футбольной ассоциации за отношение к полузащитнику итальянского "Дженоа" Альберту Гудмундссону, которого обвиняют в изнасиловании.

Летом Гудмундссона исключили из состава "Наших парней", хотя сам игрок опровергал все обвинения. Когда пришла пора борьбы за последние путевки на Евро-2024, тренер сборной таки позвал опального полузащитника назад, но выступление хавбека снова может быть под большим вопросом из-за продолжающихся судебных разбирательств. И это ослабит исландскую команду.

"Альберт Гудмундссон вернулся в сборную в матче с Израилем в Будапеште после того, как игроку было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в августе прошлого года. Недавно окружной прокурор закрыл дело, и Альберти мог свободно участвовать в игре против Израиля, но его решение было обжаловано", – говорится в материале.

"Совершенно предосудительно то, как Исландская футбольная ассоциация обращается с футболистами, которых обвиняют в сексуальных преступлениях, но отрицают свою причастность и их вина не была доказана. Прекратите это несправедливое использование власти. Вы не обладаете божественной властью, разрешающей такое поведение. Возможно соперникам сборной Исландии дали оружие, чтобы эти парни не участвовали в матчах против них?", – цитирует Стейнара ресурс.

DV. Исландский таблоид уделил много внимания травме Арнора Сигурдссона и назвал его травму "полным шоком для сборной".

"То, как его "похоронили" израильтяне, было просто нападением. Не было желания получить мяч, просто должно было быть было больно. А он был невероятно эффективен в защите", – считает журналист Хердур Йонссон.

Также таблоид разобрал подкаст с участием ветерана исландского футбола Хельги Сигурдссона. В нем обсуждается группа Е, куда может попасть сборная на чемпионате Европы-2024. При этом и ветеран, и его собеседник фактически уверены, что их команда пройдет украинцев и летом присоединится к Бельгии, Словакии и Румынии.

"Сценарий составлен. Это в Национальный день. Это написано на небесах. У меня хорошее предчувствие по поводу этой игры", – цитируют Хельги Сигурдссона.

Оптимизма добавляет возвращение в строй капитана сборной Йохана Берга Гудмундссона, который пропустил полуфинал против Израиля из-за травмы. Однако его участие в поединке с Украиной все еще сомнительно.

visir.is. "Мы знаем, на что способны пятьсот исландцев", – вышел с заголовком перед матчем одно из самых популярных СМИ страны. В статье подчеркивается, что из 34 000 мест на стадионе во Вроцлаве не более 500 болельщиков приедут из Исландии. Однако защитник Сверрир Ингасон уверен, что им хватит этой поддержки.

"Завтрашняя игра решит, какая страна проведет лето в Германии, где пройдет чемпионат Европы, а как – получит приятные летние каникулы. Для мужской сборной это будет лишь третий крупный турнир", – говорится в материале.

"Конечно, будет ажиотаж, но это те игры, которые хочется сыграть, финал за попадание на чемпионат Европы. Мы просто к этому готовы, нам нужно показать выступление еще лучше, чем против Израиля. Многое мы там сделали хорошо, но есть и многое, что мы можем исправить, нам нужно быть готовыми к матчу с хорошей украинской командой", – цитируют Ингасона.

ruv.is. Спортивная редакция сайта поговорила с бывшим футболистом Фрейром Александерссоном, который в свое время одновременно тренировал женскую сборную по футболу и был помощником наставника мужской. Коуч просит перестать сравнивать нынешних "парней" с "золотым" поколением Исландии, выходившим на Евро-2016. Эта команда тоже может давать результат. Но с Украиной нужно быть осторожными.

"То, что в нынешней сборной больше игроков с разными способностями, определенно является большим признаком силы. Однако Украина – гораздо более сильная команда, чем Израиль, поэтому завтра нам потребуется гораздо лучшая игра. Это будет напряженная игра. Сейчас мы просто возвращаемся к старому промыванию мозгов. Речь идет о деталях, о том, чтобы сделать как можно меньше ошибок и затем подготовить инстинкт убийцы, когда появится такая возможность", – говорится в статье.

"Я не знаю, как давно сборная Исландия не выигрывала два матча подряд. Но прошло уже много лет. При этом Украина проиграла всего один из девяти поединков на уровне национальных команд", – говорит Фрейр.

"У Украины команда лучше, чем у нас, но мы – Исландия. Если ребята нашли свой ритм, как они показывали это в матче с Израилем, то всякое может случиться. Однако если Украине удастся сыграть в свою игру и мы преподносить им моменты на блюдечке, то мы проиграем", – отметил Фрейр.

Тренер рассказал, как нужно действовать против подопечных Реброва и дал прогноз на матч: "Нужно играть просто и эффективно. Никаких глупостей, приводящих к опасности у своих ворот. Просто будьте агрессивными и смелыми. Как все пройдет завтра? Мы побеждаем со счетом 1:0. Будет гол со стандарта, и нам также нужно немного везения в определенных моментах, но мы справимся".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что экс-игрок сборной Исландии предрек команде фиаско в матче с Украиной.

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