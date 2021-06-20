Что нужно Украине, России и остальным для выхода в плей-офф: все расклады

В воскресенье, 20 июня, на чемпионате Европы по футболу стартует третий тур группового этапа. Выход в 1/8 финала обеспечили себе лишь Италия, Бельгия и Нидерланды.

Официальный сайт УЕФА представил полный расклад по всем командам, кто еще борется за вожделенную путевку.

Понедельник, 21 июня: Северная Македония (0 очков) – Нидерланды (6 очков), Украина (3 очка) – Австрия (3 очка)

Нидерланды досрочно гарантировали первое место в группе.

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Украине достаточно ничьей, чтобы занять второе место.

Австрии, чтобы занять второе место, надо побеждать.

Северная Македония уже не может занять даже третье место.

Понедельник, 21 июня: Россия (3) – Дания (0), Финляндия (3) – Бельгия (6)

Бельгия уже в 1/8 финала. Ничья гарантирует команде первое место.

Россия выйдет в 1/8 финала, если победит. В случае ничьей россиянам будет нужно, чтобы финны не обыграли Бельгию.

Финны выйдут в плей-офф в случае победы. Хватит и ничьей, если Россия проиграет Дании.

Дания может занять второе место, если обыграет Россию, а Финляндия потерпит поражение от Бельгии, но это будет зависеть от забитых мячей в этих матчах.

Воскресенье, 20 июня: Швейцария (1) – Турция (0), Италия (6) – Уэльс (4)

Италия уже в плей-офф и обеспечит себе первое место, если избежит поражения.

Уэльс обеспечит себе как минимум второе место, если сыграет вничью или Швейцария не обыграет Турцию.

Швейцария может занять второе место, если победит сама, а Уэльс проиграет – тогда места этих команд будут зависеть от общей разницы забитых и пропущенных мячей. В случае поражения швейцарцы поедут домой.

Турция после поражения от Уэльса потеряла шансы на попадание в число двух лучших команд группы. Чтобы занять третье место, турки обязаны обыгрывать Швейцарию.

Вторник, 22 июня: Хорватия (1) – Шотландия (1), Чехия (4) – Англия (4)

Чехия выйдет из группы с первого места, если избежит поражения от Англии. Она станет второй, если проиграет, а Шотландия победит Хорватию. Чехи будут лишь третьими, если проиграют Англии, а Хорватия победит с достаточным счетом, чтобы опередить их по разнице мячей.

Англии хватит ничьей или потери очков шотландцами. Победа над Чехией выведет ее в 1/8 финала с первого места. Англичане будут лишь третьими, если проиграют Чехии, а Шотландия победит с достаточным счетом, чтобы опередить их по разнице мячей.

Хорватия обязана побеждать, чтобы выйти в плей-офф хотя бы с третьего места. При этом она еще может обойти чехов в споре за второе место по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Шотландия обязана побеждать, чтобы выйти в плей-офф хотя бы с третьего места. При этом она еще может обойти англичан в споре за второе место по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Среда, 23 июня: Словакия (3) – Испания (2), Швеция (4) – Польша (1)

Швеция пройдет дальше, если не проиграет Польше. Если Швеция проиграет, а параллельный матч завершится вничью, Швеция, Словакия и Польша поделят первые три места по личным встречам. В случае поражения Швеция займет третье место.

Словакия пройдет дальше, если обыграет Испанию. Словакию устроит ничья, если Швеция не проиграет в параллельном матче.

Испания выйдет в плей-офф, если обыграет Словакию. При ничьей испанцы финишируют третьими, если Польша не выиграет в другом матче группы.

Польша займет второе место в группе, если победит, а другой матч не завершится вничью.

Среда, 23 июня: Португалия (3) – Франция (4), Германия (3) – Венгрия (1)

Франция выйдет в 1/8 финала, если не проиграет Португалии или если параллельный матч завершится ничьей. "Трехцветные" займут первое место, если победят, или если сыграют вничью, а Германия не обыграет Венгрию. Если Франция проиграет, а Венгрия победит, судьба второго места в группе будет решаться по разнице забитых и пропущенных мячей.

Германия выйдет в 1/8 финала, если победит, или если сыграет вничью, а Франция не проиграет. Германия займет первое место в группе, если победит, а Франция потеряет очки. Германия займет третье место, если сыграет вничью, а Франция проиграет, или если проиграет вместе с Португалией.

Португалия выйдет в 1/8 финала, если победит, или если сыграет вничью, а Германия проиграет. Португалия займет первое место в группе, если победит, а немцы очки потеряют. Португальцы займут последнее место в группе, если проиграют вместе с Германией.

Венгрия выйдет в 1/8 финала со второго места, если победит, а Португалия проиграет. Если венгры победят, а Франция проиграет, судьба второго места будет решаться по разнице забитых и пропущенных мячей. Венгрия займет третье место, если победит, а параллельный матч завершится ничьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российских СМИ появилась информация, что Украина и Австрия хотят лишить российскую сборную плей-офф ЧЕ-2020.

Отметим, что матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".