Что нужно Украине, России и остальным для выхода в плей-офф: все расклады

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Евро-2020

В воскресенье, 20 июня, на чемпионате Европы по футболу стартует третий тур группового этапа. Выход в 1/8 финала обеспечили себе лишь Италия, Бельгия и Нидерланды.

Официальный сайт УЕФА представил полный расклад по всем командам, кто еще борется за вожделенную путевку.

Группа C

Понедельник, 21 июня: Северная Македония (0 очков) Нидерланды (6 очков), Украина (3 очка) Австрия (3 очка)

Нидерланды досрочно гарантировали первое место в группе.

Нидерланды обеспечили место в плей-офф
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Украине достаточно ничьей, чтобы занять второе место.

Сборная Украины по футболу

Австрии, чтобы занять второе место, надо побеждать.

Пандев забил первый гол Северной Македонии на чемпионате Европы

Северная Македония уже не может занять даже третье место.

Северная Македония не набрала ни одного очка
Группа B

Понедельник, 21 июня: Россия (3) – Дания (0), Финляндия (3) – Бельгия (6)

Бельгия уже в 1/8 финала. Ничья гарантирует команде первое место.

Кевин де Брюйне

Россия выйдет в 1/8 финала, если победит. В случае ничьей россиянам будет нужно, чтобы финны не обыграли Бельгию.

Российский болельщик.

Финны выйдут в плей-офф в случае победы. Хватит и ничьей, если Россия проиграет Дании.

Гол Похьянпало был отменен в России

Дания может занять второе место, если обыграет Россию, а Финляндия потерпит поражение от Бельгии, но это будет зависеть от забитых мячей в этих матчах.

Сборная Дании поборется с Россией
Группа A

Воскресенье, 20 июня: Швейцария (1) – Турция (0), Италия (6) – Уэльс (4)

Италия уже в плей-офф и обеспечит себе первое место, если избежит поражения.

Сборная Италии уже вышла в 1/8 финала

Уэльс обеспечит себе как минимум второе место, если сыграет вничью или Швейцария не обыграет Турцию.

Гарет Бэйл

Швейцария может занять второе место, если победит сама, а Уэльс проиграет – тогда места этих команд будут зависеть от общей разницы забитых и пропущенных мячей. В случае поражения швейцарцы поедут домой.

Гранит Джака

Турция после поражения от Уэльса потеряла шансы на попадание в число двух лучших команд группы. Чтобы занять третье место, турки обязаны обыгрывать Швейцарию.

Турция Италия
Группа D

Вторник, 22 июня: Хорватия (1) – Шотландия (1), Чехия (4) – Англия (4)

Чехия выйдет из группы с первого места, если избежит поражения от Англии. Она станет второй, если проиграет, а Шотландия победит Хорватию. Чехи будут лишь третьими, если проиграют Англии, а Хорватия победит с достаточным счетом, чтобы опередить их по разнице мячей.

Чехия может выиграть группу

Англии хватит ничьей или потери очков шотландцами. Победа над Чехией выведет ее в 1/8 финала с первого места. Англичане будут лишь третьими, если проиграют Чехии, а Шотландия победит с достаточным счетом, чтобы опередить их по разнице мячей.

Англичанам хватит ничьей

Хорватия обязана побеждать, чтобы выйти в плей-офф хотя бы с третьего места. При этом она еще может обойти чехов в споре за второе место по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Лука Модрич – один из лидеров хорватской сборной

Шотландия обязана побеждать, чтобы выйти в плей-офф хотя бы с третьего места. При этом она еще может обойти англичан в споре за второе место по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Шотландия обязана побеждать
Группа E

Среда, 23 июня: Словакия (3) – Испания (2), Швеция (4) – Польша (1)

Швеция пройдет дальше, если не проиграет Польше. Если Швеция проиграет, а параллельный матч завершится вничью, Швеция, Словакия и Польша поделят первые три места по личным встречам. В случае поражения Швеция займет третье место.

Швеция не может проиграть Польше

Словакия пройдет дальше, если обыграет Испанию. Словакию устроит ничья, если Швеция не проиграет в параллельном матче.

Ондрей Дуда

Испания выйдет в плей-офф, если обыграет Словакию. При ничьей испанцы финишируют третьими, если Польша не выиграет в другом матче группы.

Серхио Бускетс.

Польша займет второе место в группе, если победит, а другой матч не завершится вничью.

Роберт Левандовски.
Группа F

Среда, 23 июня: Португалия (3) – Франция (4), Германия (3) – Венгрия (1)

Франция выйдет в 1/8 финала, если не проиграет Португалии или если параллельный матч завершится ничьей. "Трехцветные" займут первое место, если победят, или если сыграют вничью, а Германия не обыграет Венгрию. Если Франция проиграет, а Венгрия победит, судьба второго места в группе будет решаться по разнице забитых и пропущенных мячей.

Французы сыграют в Мюнхене

Германия выйдет в 1/8 финала, если победит, или если сыграет вничью, а Франция не проиграет. Германия займет первое место в группе, если победит, а Франция потеряет очки. Германия займет третье место, если сыграет вничью, а Франция проиграет, или если проиграет вместе с Португалией.

Германия делает португальцам очень больно

Португалия выйдет в 1/8 финала, если победит, или если сыграет вничью, а Германия проиграет. Португалия займет первое место в группе, если победит, а немцы очки потеряют. Португальцы займут последнее место в группе, если проиграют вместе с Германией.

Криштиану Роналду

Венгрия выйдет в 1/8 финала со второго места, если победит, а Португалия проиграет. Если венгры победят, а Франция проиграет, судьба второго места будет решаться по разнице забитых и пропущенных мячей. Венгрия займет третье место, если победит, а параллельный матч завершится ничьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российских СМИ появилась информация, что Украина и Австрия хотят лишить российскую сборную плей-офф ЧЕ-2020.

Отметим, что матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Евро-2020