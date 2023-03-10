ЧМ-2030 по футболу: в России призвали забыть об Украине

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал Украину лишней в совместной заявке с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2023. Кроме того, он выразил уверенность в том, что пиренейцам вообще не нужны партнеры, чтобы попытаться выиграть право на организацию мундиаля.

Видео дня

Об этом Колосков заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он назвал странными сообщения СМИ о том, что Украину в заявке на ЧМ заменит Марокко. Функционер напомнил, что Испания и Португалия уже претендовали на турнир 2018 года, но тогда его выиграла Россия.

"Давайте забудем про Украину в этом контексте. Что касается Испании и Португалии, в свое время они конкурировали с Россией за чемпионат мира 2018 года, у них была замечательная, сильная заявка. Не знаю, на что они надеялись, они провалились в первом же туре, но заявка была сильная. Поэтому я совершенно не понимаю, зачем им нужна третья страна, в данном случае – Марокко. С точки зрения развития футбола в стране, наверное, это пойдет в плюс, но в таком случае возникает множество других проблем, в первую очередь – логистических", – сказал Колосков.

Отметим, что потенциальная заявка Марокко, Испании и Португалии рассматривается как возможный победитель. Она будет противостоять двум коллективным предложениям от Аргентины, Чили, Уругвая, Парагвая и Саудовской Аравии, Египта, Греции. Хозяева ЧМ-2030 будет определен уже в будущем году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украинской ассоциации футбола (УАФ) отреагировали на решение Печерского суда Киева об отстранении от должности президента организации Андрея Павелко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!