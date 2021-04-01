Черчесов высказался о курьезных объятиях игроков сборной России в матче отбора на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не обсуждал со своими подопечными Марио Фернандесом и Георгием Джикией курьезный момент во время матча отбора на ЧМ-2022 против Словакии.

Несмотря на это, он отметил, что последствия этой ситуации его расстроили. По словам специалиста, перед поединком его штаб уделил много времени игре на стандартных положениях.

"Когда мы играли дома в Лиге чемпионов с "Блэкберном", там игроки одной команды не только держали, но и подрались друг с другом. Я с ними (Фернандесом и Джикией – Ред.) на эту тему не говорил. Наверное, они сами удивились. Может, во время игры кто-то перепутал, схватил не того, кого надо. Бывает. Другое дело, что это привело к неприятности, и это расстроило. Тем более, мы перед игрой со Словакией много времени уделили стандартам. Мы изучаем соперника и знаем, что словакам сложно создавать моменты в позиционной атаке. И Мальте они забили только со стандартов. Мы на эту тему обращали пристальное внимание, но прозевали и пропустили гол. Это расстраивает", – цитирует слова Черчесова издание "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли курьез с участием Фернандеса и Джикии в поединке против Словакии, который закончился поражением россиян со счетом 1:2.