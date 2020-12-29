Чемпионат Англии могут остановить из-за массовой вспышки коронавируса

Максим Иншаков Футбол 22:21, 29.12.2020 Обновлено: 23:22, 29.12.2020

Клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) обсуждают возможность остановки сезона на две недели в январе, чтобы предотвратить распространение COVID-19, сообщает Daily Mail.

Во вторник, 29 декабря, в ходе последнего тестирования в командах было обнаружено 18 положительных случаев COVID-19. Это самый высокий показатель с момента начала регулярных проверок в августе.

Матч "Манчестер Сити" и "Эвертон" был отложена в понедельник вечером, после того как пять сотрудников "МанСити", включая Габриэля Хесуса и Кайла Уокера, получили положительный результат ПЦР-теста.

Руководители АПЛ уже провели неофициальные переговоры о временном перерыве в следующем месяце, чтобы защитить своих игроков и сотрудников, а также сделать возможным проведение оставшихся матчей.

В отчете утверждается, что существует вероятность переноса игр третьего раунда Кубка Англии, запланированных на начало января.

29 декабря были отменены девять матчей первой и второй лиги, а также матч Чемпионшипа "Миллуолл" - "Уотфорд".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании за последние сутки было выявлено 53 135 случаев заболевания COVID-19, при этом 414 человек погибли.

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