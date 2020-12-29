Чемпіонат Англії можуть зупинити через масовий спалах коронавірусу

Максим Іншаков Футбол 22:21, 29.12.2020 Оновлено: 23:22, 29.12.2020

Клуби англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) обговорюють можливість зупинки сезону на два тижні в січні, щоб запобігти поширенню COVID-19, повідомляє Daily Mail.

У вівторок, 29 грудня, під час останнього тестування в командах було виявлено 18 позитивних випадків COVID-19. Це найвищий показник із моменту початку регулярних перевірок у серпні.

Матч "Манчестер Сіті" і "Евертон" було відкладено в понеділок увечері, після того як п'ять співробітників "МанСіті", зокрема Ґабрієль Хесус і Кайл Вокер, отримали позитивний результат ПЛР-тесту.

Керівники АПЛ вже провели неофіційні переговори про тимчасову перерву наступного місяця, щоб захистити своїх гравців і співробітників, а також зробити можливим проведення матчів, що залишилися.

У звіті стверджується, що існує ймовірність перенесення ігор третього раунду Кубку Англії, запланованих на початок січня.

29 грудня було скасовано дев'ять матчів першої та другої ліги, а також матч Чемпіоншипу "Міллуолл" – "Вотфорд".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії за останню добу було виявлено 53 135 випадків захворювання COVID-19, водночас 414 людей загинули.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Зеленський надав звання "Герой України" екіпажу збитого літака МАУ

Із січня сфера послуг переходить на українську мову, на незгодних чекають великі штрафи: у чому суть нових правил

У мережі порахували, скільки Зеленський відпочивав у 2020 році

Помер відомий французький модельєр П'єр Карден

Супрун із чоловіком вигнали з таксі через спробу захиститися від COVID-19