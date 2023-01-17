Чемпион Украины по футболу угодил в ''сепаратистский'' скандал из-за интервью про родину

Бывший футболист "Шахтера" Генрих Мхитарян, который вместе с донецким клубом трижды выигрывал чемпионат Украины, попал в скандал из-за своего интервью. 33-летний полузащитник итальянского "Интера" принял участие в сюжете на клубном телевидении, где рассказал о себе и своей родине.

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Во время интервью Мхитарян нарисовал карту Армении на которой изобразил и Нагорный Карабах. Это вызвало бурное возмущение в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA), которая собирается подать жалобу в УЕФА и Итальянскую федерацию футбола.

Азербайджанский клуб "Карабах" также выразил свое недовольство в связи с действиями футболиста.

Для справки: Нагорный Карабах – самопровозглашенная республика, расположенная между Азербайджаном и Арменией. Международное сообщество признает этот регион частью Азербайджана.

Генрих Мхитарян выступал за донецкий "Шахтер" с 2010 по 2013 года, а в сезоне 2012/2013 установил рекорд результативности чемпионата Украины (25 голов).

Затем перешел в дортмундскую "Боруссию", где отыграл три сезона. В 2016 году начал играть в "Манчестер Юнайтед", а в январе 2018-го заключил контракт до лета 2021 года с лондонским "Арсеналом". С 2019 года выступает в Италии.

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