И вновь о футболе. OBOZREVATEL продолжает рассказывать о ведущих игроках киевского "Динамо" разных годов. Сегодня в центре вашего внимания заслуженный мастер спорта Алексей Михайличенко.

Визитная карточка. Коренной киевлянин. Родился в 1963 году. Воспитанник динамовской футбольной школы. Играл за киевское "Динамо" (1981-1990), итальянскую "Сампдорию" (1990-1991), шотландский "Глазго Рейнджерс" (1991-1996). Трехкратный чемпион СССР, серебряный и бронзовый призер. Трехкратный обладатель Кубка СССР, 137 матчей провел в чемпионатах СССР, забил 39 мячей. Лучший футболист СССР 1988 года, четыре раза входил в список "33-х лучших", трижды – под №1. 41 матч провел в составе сборной СССР/СНГ (1987-1992), забил 9 мячей, 14 матчей сыграл в Олимпийской сборной СССР, забил 7 голов. Провел 2 игры в составе сборной Украины. Чемпион Италии 1991 года, трехкратный чемпион Шотландии (1992-1994). Олимпийский чемпион Игр-1988 в Сеуле, вице-чемпион Европы-1988.

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Дорога в большой футбол для Михайличенко началась в родном Киеве, когда мальчишкой он пришел в детско-юношескую школу динамовского клуба. И тут ему здорово повезло. С тренером. Он попал в группу, которую набирал недавний лидер динамовских атак, отличный центрфорвард Анатолий Бышовец, буквально накануне завершивший выступления на футбольном поле. Возможно, у десятилетнего Алеши природный талант был не ярче, чем у других его сверстников, начавших прохождение курса футбольных наук под руководством молодого тренера. Но, как вспоминает Бышовец, Михайличенко отличался каким-то особенным упорством на занятиях. Если у него не получалось то или иное упражнение, он оставался на поле и после того, как его товарищи шумом голосов наполняли раздевалку.

Свою карьеру в "Динамо" Алексей начал в 17 лет с дублирующего состава, где ему была отведена позиция атакующего полузащитника. Молодой футболист не обладал высокой скоростью, но стоило ему набрать ход, удержать уже было сложно. За дубль Михайличенко играл очень результативно, забивал много в ворота соперников. Мастерство динамовца росло, но тренеры не спешили вводить его в основной состав. Его полюбили болельщики и они с нетерпением ожидали его появления в основном составе.

И 19 апреля 1983 года лучший бомбардир дубля 20-летний Михайличенко дебютировал в основе "Динамо". Тогдашний главный тренер киевлян Сергей Морозов включил его в стартовый состав на игру с ЦСКА, и в первом тайме Алексей забил единственный мяч. Но в перерыве Михайличенко был заменен – такое неожиданное решение принял наставник. Непонятно, почему он решил снять с игры игрока, впервые вышедшего в основном составе на ответственную игру и к тому же забившего гол... В двух следующих поединках Михайличенко выходил на замену, а потом играл за дубль до окончания сезона.

Выступая за резервистов, Михайличенко в тот упомянутый год забил 17 мячей, став лучшим бомбардиром турнира. Возможно, это способствовало тому, что в следующем сезоне он сыграл в основном составе 18 матчей и забил 4 мяча. Однако полноценным игроком себя не почувствовал. Потому что в большинстве случаев то он выходил на замену, то его заменяли. А время неумолимо шло. И игрок начал подумывать, а не стоит ли ему сменить прописку. Предложения были – в частности, приглашало московское "Динамо". Но коренному киевлянину не так просто расстаться с родным городом. И Михайличенко остался, хотя до безоговорочного признания его таланта динамовскими тренерами прошло еще – ни много, ни мало – три сезона.

Алексей продолжал упорно тренироваться, веря в свое светлое футбольное будущее. И вскоре доказал своей игрой, что является мастером своего дела. И со временем без него стало невозможным представить "Динамо".

Наконец, пришел его "звездный час". 1988 год стал лучшим в его карьере. Киевлянин был единственным игроком, выступавшим и в сборной СССР, и в олимпийской команде. И в том, что первая команда стала вице-чемпионом Европы, а вторая привезла из Сеула "золото", была и его большая заслуга. В опросе еженедельника "Футбол – Хоккей", в котором журналисты определяли лучшего футболиста сезона, киевлянин занял первое место, да еще с рекордной суммой очков – 482. Достаточно сказать, что вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Ринат Дасаев, оказавшийся вторым в референдуме, набрал всего 109 баллов.

В обеих сборных киевлянин был лидером, вел за собой партнеров. Обыграв грандов, сборные Англии и Италии, 25 июня в Мюнхене наша команда уступила сборной Нидерландов и стала вице-чемпионом Европы. Но футбольные функционеры в Москве посчитали это выступление провальным…

1 октября в Сеуле наша сборная в финальном матче XXIV Олимпийских игр играла с командой Бразилии. Тренировал СССР Анатолий Бышовец, а капитаном – его воспитанник по динамовской футбольной школе Алексей Михайличенко. Наша команда победила бразильцев, повторив достижение сборной далекого 1956 года в Мельбурне. А Алексей стал олимпийским чемпионом – пока единственным в истории "Динамо".

Залечив травму осенью 1990 года, динамовец подписал контракт с итальянской "Сампдорией". Что ж, можно понять футболиста. В нашей стране наступил экономический кризис, а ему нужно было думать о семье. Тем более, что благодаря трансферной сделке пополнилась валютой и копилка киевского "Динамо".

В составе "Сампдории" он стал чемпионом Италии. А затем Михайличенко оказался в шотландском "Рейнджерсе". Без особых усилий киевлянин вписался в новый игровой ансамбль, где его партнером был товарищ по "Динамо" Олег Кузнецов. И в Шотландии Михайличенко стал чемпионом страны, причем трижды.

Завершив блестящую карьеру игрока, Алексей Александрович стал тренером. Несколько лет был помощником Валерия Лобановского, а с 2002 по 2004 года возглавлял "Динамо", став чемпионом и обладателем Кубка Украины. Работал старшим тренером молодежной сборной Украины, с которой стал вице-чемпионом Европы, затем возглавлял национальную сборную, которую, к сожалению, не смог вывести в финальный турнир ЧМ-2010. Долгое время был спортивным директором "Динамо", а летом 2019-го вновь стал главным тренером родного клуба, который в итоге привел к "серебру" в чемпионате и завоеванию очередного Кубка страны. С мая 2021-го занял должность первого вице-президента в Украинской ассоциации футбола (УАФ).