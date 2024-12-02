'Челси' решил избавиться от Мудрика: СМИ назвали новый клуб украинца

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик уже в зимнее трансферное окно может покинуть лондонский "Челси" и присоединиться к новой команде. Столичный клуб уже оповестил агентов о том, что готов расстаться с 23-летним футболистом, однако пока речь может идти лишь об арендном соглашении.

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Об этом информирует портал CaughtOffside. По его данным, руководство "Челси" определилось со списком игроков, которых готов отпустить в другие команды. При этом тренер "синих" Энцо Мареска все еще верит в Мудрика и его способности принести пользу команде в будущем.

По этом причини "аристократы" пока не рассматривают вариант с полноценной продажей нашего соотечественника. Сейчас наиболее вероятным претендентом на Мудрика считается "Ньюкасл", чей тренер Эдди Хау высоко оценивает украинца. "Сороки" очень хотят усилить атаку, так как команда идет пятой с конца по результативности в Премьер-лиге.

Еще одним кандидатом на аренду Михаила называется один из претендентов на вылет из элиты английского футбола "Кристал Пэлас". Также есть интерес со стороны "Барселоны" и "Фиорентины".

В нынешнем сезоне Мудрик провел в составе "Челси" 15 матчей во всех турнирах. В его активе три гола и пять результативных передач.

Как сообщал OBOZ.UA, на минувшей неделе Михаил Мудрик отметился очередным забитым мячом в Лиге конференций.

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