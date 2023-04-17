newspaper
img

"Челси" – "Реал": где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
2,7 т.
'Челси' – 'Реал': где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Лондонский "Челси"  во вторник, 18 апреля, попытается взять реванш у мадридского "Реала" в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. После поражения в столице Испании (0:2) команда украинца Михаила Мудрика примет соперника на своем поле.

Видео дня

Игра состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

"Челси" – "Реал": где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV.

Фаворитом игры считается мадридская команда. Ставки на победу "Реала" в основное время принимаются с коэффициентом 2,40. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех хозяев достигают уровня 2,87.

"Челси" – "Реал": где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
"Челси" – "Реал": где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

При этом аналитики сомневаются, что игра порадует болельщиков большим количеством голов. На то, что команды олтличатся больше двух раз, предлагается индекс 1,85.

"Челси" – "Реал": где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик впервые в карьере провел все 90 минут матча за "Челси", отметившись в игре с "Брайтоном" голевым пасом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!