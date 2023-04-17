'Челси' – 'Реал': где смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" во вторник, 18 апреля, попытается взять реванш у мадридского "Реала" в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. После поражения в столице Испании (0:2) команда украинца Михаила Мудрика примет соперника на своем поле.

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Игра состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. Показ запланирован и на платформе Volia TV.

Фаворитом игры считается мадридская команда. Ставки на победу "Реала" в основное время принимаются с коэффициентом 2,40. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех хозяев достигают уровня 2,87.

При этом аналитики сомневаются, что игра порадует болельщиков большим количеством голов. На то, что команды олтличатся больше двух раз, предлагается индекс 1,85.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик впервые в карьере провел все 90 минут матча за "Челси", отметившись в игре с "Брайтоном" голевым пасом.

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