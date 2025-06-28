Чеченские футболисты устроили массовую драку, избив на матче россиян. Видео

Товарищеский матч между "Краснодаром" и махачкалинским "Динамо" завершился не только победой "быков" со счётом 4:1, но и массовой дракой с участием большинства игроков обеих команд. Конфликт вспыхнул ещё до перерыва и сопровождался ударами руками и ногами.

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Инцидент произошёл на 39-й минуте, когда после одного из игровых эпизодов завязалась потасовка. Судя по трансляции, зачинщиком стал Гамид Агаларов из чеченской команды.

Вскоре к стычке присоединились остальные футболисты, включая запасных.

Побоище продолжалось около пяти минут, после чего арбитр удалил пятерых игроков — по два из "Краснодара" и троих из "Динамо".

Несмотря на удаление наиболее агрессивных участников, игра оставалась жёсткой: команды до конца матча получили ещё восемь жёлтых карточек.

По словам генерального директора "Динамо" Шамиля Газизова, серьёзных последствий клуб не ожидает. Он назвал случившееся "ничего страшного", намекая на то, что в межсезонье возможны эмоциональные всплески.

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