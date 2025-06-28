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Чеченские футболисты устроили массовую драку, избив на матче россиян. Видео

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
1,6 т.
Чеченские футболисты устроили массовую драку, избив на матче россиян. Видео

Товарищеский матч между "Краснодаром" и махачкалинским "Динамо" завершился не только победой "быков" со счётом 4:1, но и массовой дракой с участием большинства игроков обеих команд. Конфликт вспыхнул ещё до перерыва и сопровождался ударами руками и ногами.

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Инцидент произошёл на 39-й минуте, когда после одного из игровых эпизодов завязалась потасовка. Судя по трансляции, зачинщиком стал Гамид Агаларов из чеченской команды.
Вскоре к стычке присоединились остальные футболисты, включая запасных.

Побоище продолжалось около пяти минут, после чего арбитр удалил пятерых игроков — по два из "Краснодара" и троих из "Динамо".

Несмотря на удаление наиболее агрессивных участников, игра оставалась жёсткой: команды до конца матча получили ещё восемь жёлтых карточек.  

Чеченские футболисты устроили массовую драку, избив на матче россиян. Видео

По словам генерального директора "Динамо" Шамиля Газизова, серьёзных последствий клуб не ожидает. Он назвал случившееся "ничего страшного", намекая на то, что в межсезонье возможны эмоциональные всплески.

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