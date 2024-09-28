Бывший футболист сборной Украины признался, что ему говорят военные из-за того, что он не на фронте

Бывший футболист "Динамо" Николай Морозюк рассказал, что военные его успокаивают, когда он переживал, что не пошел добровольцем на фронт. 36-летний экс-игрок сборной Украины имеет отсрочку, как многодетный отец.

Видео дня

"Уже с влиянием времени ты когда понимаешь и в общении с теми же военными... У меня много друзей, там активно участвующих, много есть и с 14-го года. И когда ты с ними разговариваешь, они всегда меня как-то так Успокоят, потому что я первое время очень некомфортно чувствовал себя вместе с ними. Такое впечатление знаешь, как ну вроде "сцикун".

Морозюк не скрывает, что в первые дни полномасштабного вторжения хотел мобилизироваться, и даже смотрел магазины, где можно купить необходимую экипировку. При этом футболист ни с кем не делился своими мыслям.

"Потому что я знал, что это будет истерика от моей жены, семьи, родителей, и так далее. Это я носил в себе. Возможно, там рассказывал каким-то своим друзьям какими были в плюс-минус в одинаковом психологическом состоянии", – отметил экс-динамовец.

Как сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабного вторжения Николай Морозюк уехал на Кипр, где выступал в клубе российского блогера Евгения Савина "Красава".

Николай выступал в молодежных сборных Украины разных возрастов, сыграл 14 матчей за национальную сборную (1 гол).

В мае 2020 года развелся со своей женой Ириной Морозюк. Об этом рассказала сама Ирина, признавшись, что они с футболистом расстались после восьми лет брака, и поделилась подробностями этой ситуации.

Позже пара решила восстановить семью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!