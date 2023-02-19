Бывшего футболиста сборной Австрии на улице застрелил лучший друг. Фото

Экс-футболист сборной Австрии Волкан Кахраман был убит своим лучшим другом на улице в Вене, сообщает Republika. Убийца покончил жизнь самоубийством, зная, что ему грозит как минимум 25 лет тюрьмы.

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43-летний Кахраман и другой мужчина встретились в кафе в Вене-Зиммеринге. По информации exxpress.at причиной конфликта стала ревность. После того, как мужчины вышли из заведения, один из них вытащил пистолет и выстрелил сперва в голову оппоненту, а затем себе.

Кахраман провел три международных матча за сборную Австрии. Он начал свою карьеру в Austria Vienna. В 17 лет он дебютировал в Нидерландах за "Фейеноорд Роттердам".

Позже он вернулся в Австрию. Футболист турецкого происхождения также выступал за "Пашинг", "Зальцбург" и ЛАСК. По завершении игровой карьеры Кахраманн работал тренером в "Бешикташе" (Вена), "Зиммерингер" (Simmeringer SC) и "Карабах" (Вена).

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